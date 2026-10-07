מטילי הזהב שנתפסו אצל ראש ( צילום: רשתות חברתיות )

פרשת ריגול נחשפה השבוע בארצות הברית, לאחר שדייוויד ג'יי ראש, בכיר לשעבר במערכת הממשלתית האמריקנית שהחזיק בסיווג ביטחוני ברמה הגבוהה ביותר, הודה בהונאה שהסבה לממשל האמריקני נזק של כ־194 מיליון דולר.

ראש, בן 49 מווירג'יניה, השתמש במעמדו ובגישה שלו למערכות ממשלתיות כדי ליצור מצג שווא של תוכניות חשאיות ומבצעים מיוחדים, והשיג באמצעותן כספים ורכוש עבור עצמו. לפי משרד המשפטים האמריקני, הוא הצליח להשיג מהמדינה כ־193.6 מיליון דולר ולהפנות חלק ניכר מהכספים לרכישות פרטיות. אחד הפרטים המדהימים ביותר בפרשה נוגע לזהב. לפי מסמכי המשפט, ראש יצר פעילות ממשלתית סודית פיקטיבית שנועדה להצדיק רכישה של כמויות עצומות של זהב. בסופו של דבר נרכשו עבורו 298 מטילי זהב, בשווי של כ־46 מיליון דולר, והם נמצאו בביתו שבווירג'יניה במהלך חיפוש של האף־בי־איי במאי.

הונאת העשור - דייוויד ג'יי ראש ( צילום: רשתות חברתיות )

אבל הזהב היה רק חלק מהאוצר שהתגלה בבית. החוקרים מצאו גם כ־2.1 מיליון דולר במזומן, יותר מ־100 אלף אירו ועשרות שעוני יוקרה, רבים מהם מתוצרת רולקס. במסגרת הסדר הטיעון הסכים ראש לוותר על הזהב, הכסף, השעונים, נכסים שנרכשו בכספים שהושגו במרמה, ושני כלי רכב יוקרתיים.

הכסף לא שימש רק לרכישת זהב. לפי התביעה, ראש הצליח לכוון כ־145 מיליון דולר לחברה שהקים, ולאחר מכן להשתמש בכספים לרכישת נכסי יוקרה בפלורידה. בין היתר נרכשו שני בתים מפוארים בפאלם ביץ' בשווי של יותר מ־20 מיליון דולר כל אחד, וכן קרקעות בדרום פלורידה, וכלי רכב יקרים.

אלא שכאן מתברר עד כמה עמוקה הייתה התרמית. ראש לא הסתפק בהמצאת תוכניות ממשלתיות. על פי מסמכי המשפט, הוא גם שיקר בנוגע לרקע האישי שלו. הוא טען כי למד באוניברסיטת קלמסון ובמכון הפוליטכני רנסלר, אך החוקרים קבעו כי כלל לא למד במוסדות הללו. הוא גם הציג עצמו כטייס בחיל הים, אף שלא נמצאו ראיות לכך ששירת כטייס. בנוסף, לאחר שחרורו מחיל הים ב־2015 הוא המשיך לדווח על שירות במילואים וקיבל לכאורה כ־77 אלף דולר באמצעות דיווחי חופשה צבאית כוזבים.

הבתים בפלורידה ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרשה קיבלה תפנית חמורה עוד יותר כאשר התברר כי במהלך החקירה הודה ראש שמסר לגורם רשמי ממדינה זרה מידע על זהותו של מקור אנושי חשאי של ארצות הברית. הרשויות לא חשפו באיזו מדינה מדובר, אך במסמכי המשפט נאמר כי חשיפת המידע עלולה לסכן את המקור ואת אנשי הממשל שעבדו עמו.

החקירה החלה לאחר בדיקה פנימית של הסוכנות, שבמסגרתה התגלו חשדות לפעילות פלילית. המידע הועבר לאף־בי־איי, וב־18 במאי נערך החיפוש בביתו של ראש. יום לאחר מכן הוא נעצר.

כעת, לאחר שהודה באשמה בעבירת הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ראש צפוי לעמוד בפני עונש של עד 20 שנות מאסר. גזר דינו נקבע ל־28 בינואר 2027. במקביל, החקירה בפרשה עדיין נמשכת, ומשרד מנהל המודיעין הלאומי ביקש מהמבקר הכללי של קהילת המודיעין לפתוח בבדיקה.