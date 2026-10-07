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סחרור עולמי חדש

צאו מרוסיה מיד: התראת חירום בארה"ב בעקבות התפרצות המגפה 

עובדת במכון מחקר למגפה מתה לאחר שחלתה בדלקת ריאות, עשרות הוכנסו לבידוד והחשש התפשט מעבר לגבולות רוסיה | במוסקבה מנסים להרגיע: אין עדות להתפשטות המחלה (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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הקרמלין (צילום: שאטרסטוק )

שגרירות ב פרסמה אזהרת בריאות בעקבות דיווחים מאזור אירקוטסק שבסיביר על חשד למגפת ריאות, לאחר מותה של עובדת במכון מחקר המתמחה במגפה. האמריקנים השוהים ברוסיה נקראו לעזוב את המדינה, בעוד הרשויות הרוסיות טוענות כי אין בשלב זה עדות להתפשטות המחלה.

האירוע החל לאחר שעובדת בת 28 במכון המחקר נגד מגפה באירקוטסק חלתה ומתה ב־2 באוקטובר מדלקת ריאות מסתורית. מדובר במוסד העוסק בחקר מחלת המגפה ובמעקב אחר מחוללי מחלות מסוכנות, והנסיבות עוררו במהירות חשש כי ייתכן שמדובר במגפת ריאות, צורה נדירה וחמורה של המחלה.

שגרירות ארה"ב ברוסיה הזהירה את האמריקאים מפני איום המגפה וקראה להם לעזוב את שטח רוסיה באופן מיידי. (צילום: רשתות חברתיות)

בעקבות המקרה הוכנסו לבידוד ולמעקב רפואי קרוב ל־200 בני אדם שבאו במגע עם העובדת. בחלק מבתי החולים באזור הוטלו מגבלות, והרשויות ביצעו בדיקות יומיומיות לאנשים שנחשפו אליה. לפי הרשויות הרוסיות, בבדיקות נמצאו אצל חלק מהנבדקים נגיפים כמו נגיף הקורונה ונגיף הרינו, אך לא נמצאה עדות למגפה. מרבית המבודדים כבר שוחררו.

ארגון הבריאות העולמי מסר כי סיבת המוות עדיין לא אושרה באופן רשמי וכי הוא נמצא בקשר עם הרשויות הרוסיות כדי לברר את נסיבות האירוע ואת תוצאות הבדיקות. לפי הערכתו הראשונית, הסיכון באזור אירקוטסק נע בין בינוני לנמוך. הסיכון ברוסיה כולה נמוך, ובאירופה נמוך מאוד.

רופאי הדבר, אחד הסמלים המפורסמים של מגפות קטלניות בהיסטוריה. (צילום: שאטרסטוק )

אלא שבארצות הברית מבקשים שלא להסתפק בהרגעות. שגרירות ארה"ב במוסקבה הודיעה כי היא עוקבת מקרוב אחר הדיווחים על חשד למגפת ריאות ועל צעדי הבידוד שננקטו באזור.

השגרירות הדגישה כי יכולתה לסייע לאזרחים אמריקנים השוהים ברוסיה מוגבלת, במיוחד מחוץ למוסקבה, וחזרה על ההנחיה הקיימת שלפיה אזרחים אמריקנים הנמצאים ברוסיה צריכים לעזוב את המדינה.

גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו דרש מרוסיה לספק מידע נוסף על המקרה, ואמר כי על מוסקבה לשתף את העולם בפרטים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף אמר כי הוא צפוי לשוחח עם נשיא רוסיה בנושא והביע נכונות לסייע אם יהיה בכך צורך.

מנגד, הקרמלין והרשויות הרוסיות מנסים להרגיע את הציבור. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי הרשויות מספקות את המידע הדרוש, ורשות הגנת הצרכן הרוסית הודיעה כי עד כה לא אותרו מקרי מגפה בקרב האנשים שהיו במגע עם העובדת שמתה.
ארה"ברוסיהולדימיר פוטיןמגפהארגון הבריאות העולמי
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