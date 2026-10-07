צאו מרוסיה מיד: התראת חירום בארה"ב בעקבות התפרצות המגפה 

הקרמלין ( צילום: שאטרסטוק )

שגרירות ארצות הברית ברוסיה פרסמה אזהרת בריאות בעקבות דיווחים מאזור אירקוטסק שבסיביר על חשד למגפת ריאות, לאחר מותה של עובדת במכון מחקר המתמחה במגפה. האמריקנים השוהים ברוסיה נקראו לעזוב את המדינה, בעוד הרשויות הרוסיות טוענות כי אין בשלב זה עדות להתפשטות המחלה.

האירוע החל לאחר שעובדת בת 28 במכון המחקר נגד מגפה באירקוטסק חלתה ומתה ב־2 באוקטובר מדלקת ריאות מסתורית. מדובר במוסד העוסק בחקר מחלת המגפה ובמעקב אחר מחוללי מחלות מסוכנות, והנסיבות עוררו במהירות חשש כי ייתכן שמדובר במגפת ריאות, צורה נדירה וחמורה של המחלה.

שגרירות ארה"ב ברוסיה הזהירה את האמריקאים מפני איום המגפה וקראה להם לעזוב את שטח רוסיה באופן מיידי. ( צילום: רשתות חברתיות )

רופאי הדבר, אחד הסמלים המפורסמים של מגפות קטלניות בהיסטוריה. ( צילום: שאטרסטוק )

אלא שבארצות הברית מבקשים שלא להסתפק בהרגעות. שגרירות ארה"ב במוסקבה הודיעה כי היא עוקבת מקרוב אחר הדיווחים על חשד למגפת ריאות ועל צעדי הבידוד שננקטו באזור.

השגרירות הדגישה כי יכולתה לסייע לאזרחים אמריקנים השוהים ברוסיה מוגבלת, במיוחד מחוץ למוסקבה, וחזרה על ההנחיה הקיימת שלפיה אזרחים אמריקנים הנמצאים ברוסיה צריכים לעזוב את המדינה.

גם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו דרש מרוסיה לספק מידע נוסף על המקרה, ואמר כי על מוסקבה לשתף את העולם בפרטים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף אמר כי הוא צפוי לשוחח עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בנושא והביע נכונות לסייע אם יהיה בכך צורך.

מנגד, הקרמלין והרשויות הרוסיות מנסים להרגיע את הציבור. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי הרשויות מספקות את המידע הדרוש, ורשות הגנת הצרכן הרוסית הודיעה כי עד כה לא אותרו מקרי מגפה בקרב האנשים שהיו במגע עם העובדת שמתה.