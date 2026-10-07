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המחסום המתעלל: כשגבר בא לעבודה ביום רע במיוחד

רוכב אופנוע הגיע למחסום בכניסה, אך בתוך שניות נקלע לרצף אירועים שנראה כמעט מתוסרט (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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סרטון משעשע שהופץ ברשת מתעד רצף כמעט בלתי ייאמן של תקלות, שבו רוכב אופנוע מצליח להסתבך עם מחסום כניסה במשך כמה שניות בלבד.

הרוכב מגיע אל המחסום, מנסה לעבור תחתיו וכאשר זרוע המחסום מתחילה להתרומם היא שולפת מהרוכב את הקסדה, תופסת אותה ומשגרת אותה הרחק ממנו.

הקסדה נוחתת דווקא בתוך פתח ביוב פתוח שהיה באזור, אך הרוכב כלל אינו מבחין בכך ומתחיל לחפש אחריה מבלי להבין שהיא כבר נעלמה לתוך הביוב.

ואז מגיע החלק הכואב באמת.

המחסום המתעלל: גבר בא לעבודה ביום רע במיוחד
המחסום המתעלל: גבר בא לעבודה ביום רע במיוחד (צילום: רשתות חברתיות)

בעוד הרוכב עסוק בחיפוש אחר הקסדה, המחסום מתחיל לרדת בחזרה ופוגע בו ישירות בראש. בתוך שניות הוא מוצא את עצמו בלי קסדה, מחפש אותה באזור, ובמקביל חוטף מכה מהמחסום עצמו.

גולשים רבים כתבו שהוא צריך להבין את הרמז ולחפש עבודה אחרת. אחרים דווקא הביעו רחמים על הרוכב ואמרו שמגיע לו שבוע לעבוד רק מהבית. ואם היה לכם יום קשה בעבודה. תוכלו תמיד לצפות בסרטון הזה.

מחסוםאתר בניהאופנועיםרץ ברשתקסדה
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