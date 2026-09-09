בתוך נייר אריזה: עובדי המכס נדהמו מהתגלית במזוודה של הנוסע

ראש של תנין בסכנת הכחדה התגלה במקום לא שגרתי במיוחד: בתוך מזוודתו של נוסע שנחת בנמל התעופה בטורינו שבאיטליה.

על פי הרשויות האיטלקיות, האיש הגיע ממיאמי שבארצות הברית, דרך איסטנבול, וכאשר אנשי המכס והמשטרה הפיננסית בדקו את מזוודתו הם גילו בתוכה ראש תנין מיובש, שהיה עטוף בנייר אריזה רגיל. לפי הודעת הרשויות, כך הצליח הפריט לעבור את הבדיקות הביטחוניות במדינת המוצא.

ראש התנין הוחרם והנוסע הועבר לחקירה בחשד להברחת פרט ממין מוגן ללא האישורים הנדרשים. אם יורשע, הוא עלול להיקנס בסכום שנע בין 20 אלף ל-200 אלף אירו, ואף להישלח למאסר של בין שישה חודשים לשנה.

תנינים נכללים בין בעלי החיים המוגנים במסגרת אמנת וושינגטון, שנועדה להיאבק בסחר בינלאומי במינים המצויים בסכנת הכחדה.

באופן מפתיע, ראשי תנינים מיובשים נמכרים לעיתים כמזכרות בחנויות בפלורידה, ותיירים עלולים לרכוש אותם מבלי לדעת שהכנסתם למדינות אחרות כפופה להגבלות מחמירות.