תיעוד ראשון: פרטים חדשים על תפיסת הצוללת האמריקנית נחשפים

כפי שדיווחנו, משמרות המהפכה האסלאמיות של איראן פרסמו אמש (שלישי) הודעה דרמטית על תפיסת כלי שיט תת-ימי בלתי מאויש של צבא ארצות הברית במצרי הורמוז. לטענת האיראנים, מדובר באחת הצוללות המודרניות והחכמות ביותר שסופקו לחיל הים האמריקאי בשנת 2025, והתפיסה בוצעה לאחר "מבצע מודיעיני ארוך ומורכב".

הפנטגון, לעומת זאת, מציג תמונה שונה לחלוטין. על פי הודעת דובר משרד ההגנה האמריקאי, כלי השיט שנתפס הוא דגם ישן יותר שסבל מתקלה טכנית ויצא מכלל פעולה יותר מ-24 שעות לפני שנפל לידי האיראנים. "הרחפן התקול לא נשא רכיבים רגישים", הבהיר הדובר, והוסיף כי הכלי "עסק בסקר מים אזוריים לתמיכה בפעולות מתמשכות".

במערכת הביטחון האמריקאית הדגישו כי הרחפן הפגום "לא אסף נתונים רגישים ולא נשא ציוד סונאר או מכ"ם מסווג". הצהרה זו עומדת בניגוד גמור לטענות האיראניות, שפורסמו בתקשורת הממלכתית של טהרן, לפיהן "לכודנו אחת הצוללות המודרניות, החכמות והבלתי מאוישות ביותר של הצבא האמריקאי הטרוריסטי בכניסה למצרי הורמוז".

כלי השיט המדובר הוא מסוג Dive-LD באורך 5.8 מטרים, מתוצרת חברת אנדוריל הקליפורנית. הצוללת הבלתי מאוישת מסוגלת לצלול לעומק של עד 6,000 מטרים ולפעול באופן עצמאי במשך 10 ימים. עלותו של כלי מסוג זה מוערכת בכ-2.5 מיליון דולר.

חברת אנדוריל אישרה את דבר אובדן הצוללת, אך הבהירה כי האירוע אינו מהווה מכה טכנולוגית. "Dive-LD היא מערכת אוטונומית ניתנת להפעלה, כלומר היא תוכננה מלכתחילה לפעול בסביבות מסוכנות שבהן אובדן הרכב הוא אפשרות צפויה", ציין דובר החברה.