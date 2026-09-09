בנאום שנשא אמש (שלישי) נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך אירוע זיכרון לנפגעי 11 בספטמבר שנערך בבית הלבן, הצית מחדש סערה תקשורתית ציבורית, זאת לאחר שחזר על טענותיו המוכרות ואף הוסיף פרטים חדשים בנוגע למעורבותו האישית בזירת הפיגועים במנהטן.

במהלך דבריו טען טראמפ כי בעת שהיה סמוך לזירת התאומים, חששו כוחות החירום כי המבנה הסמוך, וואן ליברטי פלאזה, עומד לקרוס.

לדבריו, שני כבאים תפסו אותו תחת זרועותיו, הרימו אותו באוויר ורצו עמו כדי להרחיקו מהסכנה.

"אני נזכר – שני כבאים, חשבנו שזה נופל עלינו, שני כבאים, בחורים גדולים וחזקים – ואני לא הבחור הכי קטן בעולם. הם תפסו אותי תחת הזרועות ואמרו, 'חייבים לצאת מפה', והם ממש הרימו אותי. זה לא קל לעשות. אני גדול! הם הרימו אותי והתחילו לרוץ איתי. אמרתי, 'חבר'ה, אני יכול לרוץ בעצמי'. אבל הם היו מדהימים, אבל הם חשבו שזה נופל וזה לא נפל."

בנוסף לכך, חזר טראמפ על טענתו כי לקח קבוצה גדולה של עובדי בניין מחברות שבבעלותו והגיע עמם לזירת האסון, במטרה להשתתף באופן פעיל במאמצי החילוץ והפינוי של ההריסות.

מנגד, כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית, לצד בודקי עובדות ומפקדים לשעבר במערך הכבאות של ניו יורק, ציינו כי לא קיים כל תיעוד רשמי או עדות התומכת בטענה כי חולץ באופן המדובר או שהפעיל צוות עובדים מרוכז.

מפקדים שהיו במקום הדגישו כי כל המתנדבים עברו רישום מסודר, ומבקרים אף תקפו את הנשיא על ניכוס האסון לעצמו.

בתגובה לגל הביקורת, פרסם טראמפ הודעה ברשת החברתית טרות' סושיאל שבה דחה את הדיווחים. טראמפ הצהיר כי כל דבריו היו "מדויקים לחלוטין", ותקף את גופי התקשורת אותם תיאר ככלי תקשורת כושלים ומושחתים המנסים לסלף את דבריו מסיבות פוליטיות.

במקביל, דוברים מטעמו הבהירו כי קיימים תיעודים מצולמים מ-13 בספטמבר 2001 המראים את טראמפ נוכח בסמוך לזירה ומדבר עם כתבים על רצונו לסייע, ולטענתם הניסיונות להפריך את דבריו אינם מוצדקים.

התגובה הארוכה של טראמפ לטענות:

"מגזין הניו יורק הכושל כתב כתבה שלא הייתי במרכז הסחר העולמי אחרי הטרגדיה של ה-11 בספטמבר, כי אף אחד לא ראה אותי שם. ובכן, אני לא חושב שהייתי הדבר הראשון שעולה בראש של מישהו, אבל הייתי שם, כמובן לא באותו יום של הקריסה, אלא זמן קצר לאחר מכן, עם קבוצה גדולה של פועלי בניין. דנתי בזה היום במהלך דבריי על האליפסה, בוושינגטון הבירה...

כל מה שאמרתי היה מדויק לחלוטין, וכדי להוכיח את הנקודה, אני מצרף סרטונים שלי שם עם רבים מאנשיי, כולל ראש מחלקת הביטחון שלי דאז, מתיו קלמרי, שאישר את הנסיעה העצובה הזו למנהטן תחתית פעמים רבות לעיתונאים רבים ושונים, אבל זה סיפור שפשוט לא ימות.

החדשות המזויפות לא רוצות להקשיב, גם כשהן יודעות שהסיפור שלהן שקרי. זו הסיבה שדירוג התמיכה שלהן נמצא בשפל של כל הזמנים, אבל שלי גבוה מאוד!".