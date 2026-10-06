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מלחמת אזרחים

תיעוד מטורף: שוטרים צרפתים סופגים אבנים וירי זיקוקים בכינון ישיר

תיעוד יוצא דופן מתפרסם בשעות אלו מרחובות צרפת, כאשר מאות אלפי מפגינים יוצאים לקרבות רחוב עם שוטרים | בתיעוד נראים שוטרים סופגים אבנים משתלבות וזיקוקי דינור בכינון ישיר, כאשר עשן כבד ממלא את רחובות העיר (בעולם)

כה
כיכר השבת
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תיעוד חדש מצרפת מציג עימותים אלימים מיוחדים ברחובות, כאשר כוחות משטרה גדולים נעים במבנה מרוכז תחת מתקפה.

לעבר השוטרים נורו זיקוקים בכינון ישיר הושלכו אבנים, בלוקים וחפצים כבדים.

בעקבות השימוש ברמוני גז, פירוטכניקה ופיצוצי הזיקוקים, התמלא הרחוב בעשן סמיך. השוטרים נראים כשהם נעזרים במגינים טקטיים ושומרים על שורות דחוסות להגנה.

על המדרכות באזור נראו שברי אבנים, בטון וטיח שפורקו ממבנים סמוכים. כמו כן נצפו כתובות גרפיטי על חנויות ובנקים, בעוד הכוחות מזיזים מחסומים.

זירת האירוע נותרה מכוסה במסך עשן כבד ואבנים המפוזרות על האספלט. עשרות מפגינים נראו עומדים מנגד מול שורות השוטרים שנפרסו במקום.

התיעוד מתפרסם בזמן שמאות אלפי סטודנטים ואנרכיסטים מהשמאל צועדים ברחובות נגד מערכת החינוך במדינה.

השמאל הקיצוני מלבה את הרוחות נגד השוטרים וצוותי החינוך המותקפים באלימות רבה.

עד כה נעצרו בצרפת יותר מ-6,000 בני אדם במסגרת המחאות, רובם קטינים.

אחר הצהריים, התייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאנרכיה בצרפת והאשים את הממשלה של מקרון.

"מה שקורה בצרפת נובע מהגירת מסה בלתי נשלטת. זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שרוצה להשתלט על מדינה גדולה שהייתה פעם", כתב נשיא ארה"ב.

צרפתמשטרת צרפתהפגנות בצרפת

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