משטרת צרפת

תיעוד יוצא דופן מתפרסם בשעות אלו מרחובות צרפת, כאשר מאות אלפי מפגינים יוצאים לקרבות רחוב עם שוטרים | בתיעוד נראים שוטרים סופגים אבנים משתלבות וזיקוקי דינור בכינון ישיר, כאשר עשן כבד ממלא את רחובות העיר (בעולם)
הסיפור של הילד מהאלפים שנעדר הוא הרבה יותר מעוד היעדרות קלאסית. כל הפרטים בסיפור הזה מוזרים ומחרידים כאחד: ילד קטן, עוד לא בן שלוש שפשוט הלך לטייל ומעולם לא חזר | הקולות מצרפת, וכל השאלות שנשאלות (בעולם)
היעלמותו המסתורית של ילד בשם 'אמיל' תופסת את הכותרות הראשיות בכל כלי התקשורת בצרפת מאז נעדר לפני יותר משבוע | הילד נראה הולך לבדו במורד רחוב ומאז נעלמו עקבותיו | הרשויות בצרפת מבקשות סיוע על מנת למצוא את הפעוט (בעולם)