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"הסתכל למוות בעיניים"

שרד כדי לתבוע: נוסע שנשאב מחלון באמצע טיסה ידרוש סכום הזוי

נוסע שכמעט נשאב מחלון מטוס ריינאייר מגיש תביעת פיצויים של עשרות מיליוני אירו. 36 נוסעים מהטיסה מצטרפים לתביעה נגד החברה

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מימין החלון ממנו נשאב הנוסע, משמאל לאחר התקרית (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

נוסע שכמעט נשאב מחלון מטוס של חברת ריינאייר במהלך טיסה בחודש שעבר נערך כעת להגשת תביעת פיצויים שעשויה להגיע לעשרות מיליוני אירו, יחד עם עשרות נוסעים נוספים שהיו על המטוס.

על פי דיווח ב"בילד" הגרמני, עורך הדין היווני ואסיליוס ציאראס מייצג את ליובישה קארוביץ', בן 61 מסרביה, וכן 35 נוסעים נוספים שהיו על הטיסה. לדבריו, היקף הפיצויים שיידרש במסגרת ההליך עשוי להגיע לסכום דו־ספרתי של מיליוני אירו.

התקרית החריגה התרחשה לאחר שחלקים ממנוע המטוס פגעו בחלון וניפצו אותו. ראשו של קארוביץ' נשאב דרך הפתח שנוצר, בעוד נוסעים ואנשי צוות נאבקו להחזיק בו ולמשוך אותו בחזרה פנימה. הוא שרד את האירוע.

עורך הדין עדיין ממתין לממצאי החקירה הסופיים בטרם יוחלט נגד אילו גורמים תוגש התביעה. בין האפשרויות שנבחנות נמצאות ריינאייר, יצרנית המטוס בואינג, יצרנית המנוע וגורמים הקשורים לתחזוקת המטוס.

"כולם הסתכלו למוות בעיניים באירוע הזה", אמר עורך הדין בהתייחסו ל־36 הנוסעים שהוא מייצג.
תביעהשדה תעופהויראליריינאיירחברת תעופה
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1 תגובות

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1
היה שווה!!😅
שלומציק

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