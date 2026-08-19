נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר היום (רביעי) בשיחה עם כתבים בחצר הבית הלבן כי הוא צפוי להיוועד עם שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, במהלך ביקורו הקרוב באסיה.

בדבריו התייחס הנשיא לדינמיקה בינו לבין המנהיג הצפון קוריאני, חשף הערכה חסרת תקדים בנוגע להיקף הארסנל הגרעיני של פיונגיאנג, ושרטט קו אדום וחד משמעי באשר לתכנית הגרעין של איראן.

במהלך הדברים שנשא בעת סיור באתר ההקמה של מנחת המסוקים החדש בבית הלבן, נשאל טראמפ האם בכוונתו להיפגש עם קים והשיב בחיוב: "כן, אני אפגש". הנשיא האמריקני הגן על קיום הקשר ואמר: "זה שאני מסתדר איתו זה דבר טוב, כי יש לו 57 פצצות גרעין מאוד עוצמתיות".

טראמפ תקף את הממשלים שקדמו לו על כך שאיפשרו למדינה להגיע להישגים אלו ואמר: "הם מעולם לא היו צריכים לאפשר את זה. אם אני הייתי נשיא, לא הייתי מאפשר את זה, אבל עכשיו יש לו אותן".

בהמשך דבריו הרחיב הנשיא על מערכת היחסים והדגיש את חשיבות השיקול הדעת של ההנהגה בוושינגטון. "אני מכיר את קים ג'ונג און טוב מאוד, והוא יהיה בסדר כל עוד יהיה לנו נשיא חכם", אמר טראמפ והוסיף: "הוא יהיה בסדר. אם יהיה לנו נשיא טיפש, אז כנראה שהוא כבר לא יהיה כל כך מצחיק".

לצד האמירות על צפון קוריאה, שיגר טראמפ אזהרה חריפה לעבר איראן. בהתייחסו לתוקפו של מזכר ההבנות שפג לאחרונה, הבהיר הנשיא את עמדתו הנחרצת: "תראה, זה מאוד פשוט. הם צריכים להיפטר מזה לחלוטין. הם צריכים להיפטר – שום נשק גרעיני. איראן לא יכולה שיהיה לה נשק גרעיני. אתה יודע למה? כי הם היו משתמשים בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. אז איראן לא יכולה שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה".

ההצהרות של טראמפ מגיעות ברקע צעדים אחרונים של הממשל לצמצום התרגילים הצבאיים המשותפים עם דרום קוריאה, ומחדדות את התפיסה של הממשל האמריקני המשלבת נכונות למגעים דיפלומטיים ישירים מול פיונגיאנג לצד מדיניות אפס סובלנות כלפי התגרענות איראנית.