רומן גופמן ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

שיחת טלפון בלתי שגרתית התקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד, רומן גופמן, לבין שר החוץ הסורי החדש, אסעד אל-שייבאני. השיחה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון, התמקדה בנוכחות הצבאית הטורקית על אדמת סוריה, כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

המגע הדיפלומטי הרגיש מתקיים ברקע השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים בסוריה מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד, וימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה תקיפה אווירית נרחבת נגד בסיס צבאי של הצבא הסורי בצפון המדינה. השיחה מהווה את אחד המגעים בדרג הגבוה ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין הממשל החדש בדמשק. הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה משותף ומורכב עבור ישראל. על פי הדיווחים, גופמן הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור. כזכור, ישראל לקחה אחריות חריגה על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בצפון-מערב סוריה, וטענה כי דמשק הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב. בהודעה שפורסמה מלשכת ראש הממשלה נכתב כי "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה".

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

השליח האמריקני המיוחד לסוריה, טום באראק, חשף פרטים נוספים על התקיפה הישראלית. באראק מסר לרויטרס כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות, ולאחר שהטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לעבר שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". לדבריו, "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

התגובה הטורקית לא איחרה לבוא. התקשורת בטורקיה יצאה בקו תוקפני נגד ישראל בעקבות ההודאה הרשמית על התקיפה. העיתונים המרכזיים באנקרה ובאיסטנבול שיקפו בשערם את עוצמת ההסלמה, כאשר בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

מלשכת נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נמסר כי "הטענות חסרות הבסיס שהעלה משרד ראש ממשלת ישראל נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי-חוקיות של ישראל, שמפרות את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה". הנשיא ארדואן עצמו הצהיר בריאיון לרשת "אל-ג'זירה": "אנחנו מדברים על שלום, אבל אם תהיה תוקפנות – לא נרתע ממלחמה ולא נברח ממנה".

צבא טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma )

השליח האמריקני ציין כי התקרית ממחישה את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מסייעת בהעברת מידע ובדיאלוג בין הצדדים, אך נדרש "מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ויצמצם את הסיכון להסלמה צבאית באזור.

בלשכת ראש הממשלה, הממונה על ארגון המוסד, סירבו להגיב לדיווח על השיחה בין גופמן לשר החוץ הסורי. גם מטעם דוברות שר החוץ הסורי לא התקבלה תגובה רשמית. המהלך המדיני הבלתי שגרתי מגיע ברקע המתיחות ההולכת וגברת באזור, כאשר הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח מהווה מוקד דאגה משותף ומורכב לכל הצדדים המעורבים.