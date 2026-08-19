4 מטר באוויר בלי סולם: הוויתור המטורף במטוס ה-F-35

הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה ( צילום: מסך )

ה־F-35 נחשב לאחד ממטוסי הקרב המתקדמים בעולם. הוא מצויד בחיישנים מתקדמים, מערכות תקשורת ומחשוב, מסך מגע גדול וקסדה ייחודית שמאפשרת לטייס לקבל מידע ישירות על מגן הקסדה.

אבל לצד כל הטכנולוגיה הזאת מסתתר פרט מפתיע: הטייס אינו יכול פשוט לפתוח סולם מתוך תא הטייס ולרדת אל הקרקע. תא הטייס של המטוס נמצא בגובה של כ־3.7 מטרים מעל הקרקע, ולכן בדרך כלל נדרש אמצעי חיצוני כדי לאפשר לטייס לעלות למטוס או לרדת ממנו. הסיבה לכך אינה טעות בתכנון, אלא החלטה מודעת שהתקבלה במהלך פיתוח המטוס.

הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה ( צילום: רשתות חברתיות )

קולונל ארט טומסטי, טייס ניסוי של חיל הנחתים האמריקאי שהיה מעורב במשך שנים בתוכנית ה־F-35, סיפר כי לאורך הפיתוח התנהל מאבק מתמיד על משקל המטוס. כל רכיב נבחן מחדש, והמהנדסים נאלצו להחליט מה באמת חיוני ומה אפשר להשאיר מאחור.

בגרסת ה־F-35B, שמסוגלת לבצע המראה קצרה ונחיתה אנכית, למשקל יש חשיבות מיוחדת. המטוס צריך להיות מסוגל לנחות אנכית כשהוא עדיין נושא דלק, ולעיתים גם חימוש שלא השתמש בו.

לכן, כאשר המהנדסים חיפשו דרכים להפחית משקל, גם הסולם הגיע לרשימת הרכיבים שאפשר לוותר עליהם.

טומסטי סיפר כי במסגרת המאבק הזה הטייס איבד את היכולת להאריך את סולם העלייה מתוך תא הטייס, ויתור שמבחינת המהנדסים ניתן לחיות איתו, גם אם הוא הופך את העלייה למטוס והירידה ממנו לפחות נוחות.

הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 הפרט המוזר ב־F-35 שמסקרן את חובבי התעופה ( צילום: רשתות חברתיות )

וזה אולי מה שהופך את הסיפור לכל כך מעניין: במטוס שמכיל מערכות ברמה של מדע בדיוני, דווקא רכיב פשוט כמו סולם הפך למותרות.

ה־F-35 הוא דוגמה לכך שבעולם התעופה הצבאית, לפעמים ההבדל בין עוד קצת ביצועים לבין פחות ביצועים מתחיל דווקא בפרטים הקטנים ביותר. במקרה הזה, הסולם נשאר בחוץ כדי שהמטוס יוכל לשאת יותר מהדברים שבאמת חשובים לו בשמיים.