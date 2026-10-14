החקירה מתרחבת: הטלפון של אילהאן עומאר הוחרם ובני משפחתה זומנו

הרשויות הפדרליות בארצות הברית החרימו את הטלפון הנייד של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר במהלך חיפוש שנערך השבוע בביתה בוושינגטון, במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות אפשריים לעבירות הקשורות למעמד ההגירה שלה.

במקביל, נשלחו כתריסר צווי זימון לקבלת מידע, ובהם גם לבני משפחתה - כך דיווחה רשת NBC News, בהסתמך על גורמים המעורים בפרטי החקירה.

על פי הדיווח, החשדות הנבדקים כוללים, בין היתר, אפשרות לקשירת קשר ולהצהרות כוזבות במסמכי הגירה. עם זאת, בשלב זה לא פורסמו כתבי אישום בפרשה, והחקירה טרם הסתיימה.

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צווי הזימון נשלחו ביום שישי האחרון, ימים ספורים לפני החיפוש בביתה של עומאר. חברת הקונגרס עצמה לא קיבלה צו זימון, אך הרשויות מבקשות לשוחח עם אחותה, שעדיין לא אותרה לצורך כך. הצווים קשורים לפעילות חבר מושבעים גדול פדרלי במינסוטה, המדינה שאותה מייצגת עומאר בבית הנבחרים.

החקירה מתנהלת בשיתוף היחידה לחקירות ביטחון המולדת, משרד התובע הפדרלי במיניאפוליס ומשרד המשפטים האמריקני. לפי אחד הגורמים המצוטטים בדיווח, החוקרים מסתמכים על מידע שמסרו חושפי שחיתויות, מסמכים ועדויות של עדים.

במוקד החקירה: פרטי ההגירה של עומאר

הבדיקה עוסקת בנסיבות הנוגעות למעמד ההגירה של עומאר, לרבות - אך לא רק - תאריך לידתה. עומאר נולדה בסומליה והגיעה לארצות הברית עם משפחתה בשנות ה-90. היא קיבלה אזרחות אמריקנית בגיל 17, כשהייתה עדיין קטינה, במסגרת הליך שהתאפשר באמצעות אחד מהוריה.

כפי שדיווחנו, החשד העיקרי כרגע הוא שעומר הייתה למעשה בת 18 - בגירה, ולא הייתה זכאית לאזרחות לפי החוק עליו הסתמכה.

לא ברור בשלב זה אילו ראיות קונקרטיות עומדות במרכז החשדות או אם החקירה תוביל להעמדה לדין. בדיווח צוין כי תקופת ההתיישנות המקובלת בעבירות פליליות פדרליות עומדת בדרך כלל על חמש שנים, אולם החוקרים עשויים לבחון גם פעולות מאוחרות יותר של עומאר או של בני משפחתה, ככל שהן רלוונטיות לחקירה.

עומאר: "ניסיון לפגוע באויבים פוליטיים"

עומאר הגיבה להתפתחויות בהצהרה שפרסמה ביום שני, ובה דחתה את ההתנהלות נגדה וטענה כי מדובר בניסיון לנצל את רשויות אכיפת החוק למטרות פוליטיות.

"אל תטעו: זהו ניסיון לפגוע באויבים פוליטיים ולהפוך את אכיפת החוק הפדרלית לכלי נשק פוליטי", כתבה. היא הוסיפה כי הנשיא דונלד טראמפ מכוון נגדה במשך עשור באמצעות טענות שקריות ומסעות הכפשה, וכי הצעדים האחרונים הם הסלמה נוספת במה שכינתה מסע הפחדה פוליטי.

דובר מטעמה לא השיב לפניית NBC News לקבלת תגובה נוספת, ומשרד המשפטים האמריקני סירב להתייחס לפרטי החקירה.

טראמפ: "הממשלה בוחנת אותה בזהירות רבה"

הפרשה מתרחשת על רקע עימות ממושך בין טראמפ לעומאר, המשתייכת לקבוצת חברות הקונגרס הפרוגרסיביות המכונה "הסקווד". הנשיא תקף אותה שוב ושוב בשל עמדותיה הפוליטיות והתבטאויותיה, וכן במסגרת ביקורתו הרחבה על מהגרים מסומליה.

ביום שני נשאל טראמפ אם ידע מראש על החיפוש בביתה. בתשובתו אמר כי הממשל הפדרלי בוחן את עומאר "בזהירות רבה", וחזר על ביקורתו נגדה. בהמשך אותו ערב, בעצרת רפובליקנית באוהיו, תקף אותה שוב והתייחס למוצאה הסומלי ולדבריה על זכויותיה החוקתיות.

גם שר ביטחון המולדת, מארקוויין מולין, רמז בחודש שעבר כי הרשויות עשויות לנקוט צעדים בפרשה, אך הדגיש כי החקירה עדיין מתנהלת. לדבריו, אם יוחלט לקדם תיק משפטי, יהיה מדובר בתיק המבוסס על חשדות לעבירות ולא בתיק פוליטי. מולין טען כי מי שמסר מידע כוזב במסגרת הליכי הכניסה לארצות הברית עלול לשאת באחריות משפטית.