אירוע ירי קטלני ומזעזע אירע באיראן, במהלך הימים שלאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, בפרוץ מלחמת שאגת הארי. על פי דיווח היום (רביעי) בכלי התקשורת 'איראן אינטרנשיונל', כוחות המשטר ירו עשרות כדורים לעבר כלי רכב אזרחי שנוסעיו העזו להביע את שמחתם. באירוע נהרגו שני אחים צעירים, אחמד-רזא פייזי בן ה-15 ואחיו אמיר-חוסיין פייזי בן ה-19.

האירוע הקשה התרחש, לפי הדיווח, כאשר השניים נסעו ברכב יחד עם אביהם, כמה מעמיתיו לעבודה ואשתו של אחד העמיתים, בדרכם מאזור מהרשאהר לעבר פארדיס הסמוכה. במהלך הנסיעה, הצטרף הרכב למפגני השמחה הספונטניים של אזרחים רבים ברחובות, ונוסעיו החלו לצפור בצופר הרכב כאות שמחה על חיסולו של חמינאי. כוחות המשטרה שהיו פרוסים באזור פארדיס הבחינו בצפירות, עיכבו את הרכב בכיכר הראשונה, ולאחר עימות מילולי קצר שזלג להסלמה, הזעיקו תגבורת רחבה בקשר המשטרתי כדי לעצור את נוסעי הרכב בכיכר הבאה.

עם הגעת הרכב לכיכר השנייה, התפתחה דרמה מהירה ומסוכנת. אחד השוטרים ניגש לנוסעי הרכב, ובעודו מבחין בשני הנערים היושבים במושב האחורי, ניפץ באמצעות כתת רובה הציד שלו את השמשות האחוריות של המכונית. האב, שחש בסכנה המיידית לחיי ילדיו, החליט למלט את הרכב מהמקום כדי להביאם לחוף מבטחים. צעד זה הוביל להזנקת יחידות תגבור של יחידות החירום המשטרתיות, שפתחו במרדף סוער שנמשך כשישה עד שבעה דקות לאורך נתיבי הנסיעה.

במהלך המרדף הסוער והמסוכן, פתחו השוטרים בירי מסיבי לעבר המכונית הנסוגה וריססו אותה בכלים חמים. מקור המקורב למשפחה דיווח כי במהלך המרדף נורו לעבר הרכב לא פחות מ-36 כדורים. תוך כדי המנוסה גילה האח הגדול, אמיר-חוסיין, כי אחיו הקטן בן ה-15 נפגע בחזהו ואינו מגיב. בעוד האב ממשיך בנסיעה מהירה בניסיון להגיע לבית חולים, נמשך הירי המסיבי לעבר הרכב. הירי הגיע לשיאו בקטע דרך דל בתנועה, והשוטרים אף ביצעו ירי נוסף של שני כדורים לאחר שהרכב כבר נבלם לחלוטין ועצר בסמוך לתחנת כיבוי אש מקומית.

עם עצירת הרכב התגלה גודל הטרגדיה: הנער הצעיר, אחמד-רזא, נפגע בליבו מנשק חם ונרצח במקום, בעוד אחיו הגדול אמיר-חוסיין סבל מפצע ירי קשה בצידו. השוטרים, שהגיעו למקום מיד לאחר העצירה, הוציאו בכוח ובאלימות את כל יושבי הרכב תוך שהם מכים אותם נמרצות. כאשר האב הבחין כי שניהם אינם יוצאים מהרכב, התבררה לו התמונה המחרידה. על אף תחינותיו של האב לפנות את בניו הדואבים באופן מיידי לבית החולים הגדול 'שהדאיה סלאמת', סירבו השוטרים והתעקשו להעבירם למרפאה מקומית קטנה בשם 'ריסאלאת' בטענה שהיא נמצאת תחת תחום שיפוטם. העיכוב הקריטי והממושך במתן הטיפול הרפואי הנדרש והיעדר הציוד מתאים במרפאה הקטנה, הובילו זמן קצר לאחר מכן גם למותו של האח הבכיר אמיר-חוסיין.

מסכת ההתעללות של המשטר לא הסתיימה באירוע הירי הקטלני. בעת שבני המשפחה הזועמים והכואבים התקהלו במקום ומחו על הרצח הכפול, הגיעו למקום אנשי ביטחון בלבוש אזרחי והכו גם אותם באכזריות. לאחר מכן הוכנסו גופותיהם של שני האחים לשקי גופות שחורות ונלקחו למקום בלתי ידוע. רשויות הביטחון האיראניות החזיקו בגופותיהם של השניים במשך ארבעה ימים רצופים, תוך הפעלת לחץ כבד, איומים וסחיטה סביב המשפחה במטרה להביא לקבורתם המהירה בבית העלמין המרוחק 'בהשת-א-עלי'. לאחר ארבעה ימי חרדה, נאלצה המשפחה להיכנע לדרישות המשטר כדי שתוכל לקבל לידיה את גופות יקיריה ולהביאם לקבורה.

אירוע קשה זה מצטרף לשורה ארוכה של דיווחים על יד קשה, אלימות ברוטלית ודיכוי אכזרי של מנגנוני הביטחון באיראן נגד אזרחים המביעים מחאה או צהלה בעקבות התפתחויות פוליטיות וביטחוניות במדינה. כוחות המשטר באיראן מסרבים להגיב באופן רשמי לאירוע הירי הקטלני וממשיכים להסתיר את פרטי המקרה מהציבור הרחב.