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"פשוט הסתובב ודקר"

כשסכינים קשורות לידיו: בן 59 יצא למסע דקירות מחריד בקניון

כשסכינים קשורות לשתי ידיו, גבר בן 59 דקר עוברי אורח במרכז קניות בדרום קוריאה | לפחות עשרה בני אדם נפצעו, בהם צעירה במצב אנוש (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מתיעוד הזירה
מתיעוד הזירה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גבר בן 59 תקף עוברי אורח במרכז קניות בדרום קוריאה, כשסכינים קשורות לשתי ידיו, ופצע לפחות שמונה בני אדם.

לפי דיווחים נוספים שפורסמו בהמשך, מספר הפצועים עלה לעשרה. אחת הנפגעות, צעירה בשנות ה־20 לחייה, פונתה לבית החולים במצב אנוש ועברה ניתוח.

התקיפה אירעה בעיר אינצ'ון, סמוך לבירה סיאול, כאשר החשוד נע בין קומות המתחם ודקר אנשים באקראי. עדי ראייה סיפרו כי הוא תקף כמה אנשים באזור המסעדות וניסה להגיע גם לקומה שבה נמצא בית קולנוע.

אזרחים שהבחינו במתרחש התעמתו עם התוקף והשתמשו בכיסאות כדי להשתלט עליו, עד להגעת . אחד העדים תיאר את האירוע: "הוא פשוט הסתובב ודקר אנשים. הוא אפילו לא אמר כלום. הוא פשוט דקר את מי שראה".

החשוד, שהורשע בעבר בניסיון רצח וריצה עונש מאסר, היה נתון לפיקוח אלקטרוני לאחר שחרורו. הרשויות בדרום קוריאה הודיעו כי יבדקו את נסיבות המקרה ואת אופן הפיקוח עליו. המשטרה ממשיכה לחקור את מניעיו.
משטרהדקירהסכיןדרום קוריאהקניון
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