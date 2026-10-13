נוסעי הרכבת התחתית בלונדון זכו למפגש מלכותי בלתי שגרתי, כאשר קייט מידלטון ובתה, הנסיכה שרלוט בת ה־11, נצפו נוסעות יחד בקו אליזבת, אחד מקווי התחבורה המרכזיים בבירה הבריטית. התיעוד החריג, שפורסם ברשתות החברתיות, מציג את השתיים כשהן יושבות לצד נוסעים רגילים ומשוחחות בנינוחות, בעוד מאבטחיהן משתדלים שלא למשוך תשומת לב.

הנסיעה הפכה במהירות למפגש מפתיע עבור מי שנקלעו לקרון. לפי הדיווח בעיתון הבריטי The Sun, ייתכן שזו הייתה הפעם הראשונה שבה שרלוט התנסתה בנסיעה ברכבת התחתית.

אחד הנוסעים שהיו במקום התקשה להסתיר את הפתעתו ותיאר את המפגש כחוויה סוריאליסטית. לדבריו, המראה של נסיכת ויילס ובתה במהלך נסיעה שגרתית היה בלתי צפוי לחלוטין.

"ישבתי ברכבת וסובבתי את הראש - ופתאום ראיתי אותה", הוא תיאר בהתרגשות.

גם במגזין Hello! דווח כי שרלוט נראתה מופתעת מהסביבה החדשה. מקור ששוחח עם המגזין סיפר כי השתיים לוו באנשי אבטחה, אולם אלה הקפידו לשמור על נוכחות שקטה ככל האפשר, כדי לאפשר להן ליהנות מהנסיעה בלי לעורר מהומה.

לדברי נוסעים, קייט ושרלוט החליפו כמה מילים עם אנשים שישבו מולן, ונראו נינוחות ומאושרות. אחד הנוסעים סיפר כי קייט התבוננה בטלפון הנייד שלה במשך כמה דקות, בעוד השתיים משוחחות זו עם זו ומחייכות.

בהמשך ירדו השתיים בתחנת טוטנהאם קורט רוד. קייט, בת 44, נראתה אוחזת בידה של בתה בת ה־11, אולם לא נמסר לאן המשיכו השתיים לאחר היציאה מהתחנה.

לא הפעם הראשונה של קייט ברכבת התחתית

אף שהנסיעה המשותפת עם שרלוט עוררה הפתעה, עבור קייט עצמה אין מדובר בחוויה חדשה. בשנת 2023 נסעה יחד עם בעלה, הנסיך ויליאם, באותו קו רכבת, וגם אז ירדו בתחנת טוטנהאם קורט רוד.

עוד לפני שנישאה לנסיך ויליאם והצטרפה למשפחת המלוכה, קייט נהגה להשתמש בתחבורה הציבורית באופן שגרתי. בריאיון לרשת ABC בשנת 2013 אף סיפרה כי היא מתגעגעת לנסיעות ברכבת התחתית.

הפעם, לצד הנסיעה עצמה, הייתה זו הנוכחות של שרלוט שהפכה את האירוע לחריג במיוחד: נסיכה צעירה, לצד אמה, בתוך קרון עמוס בנוסעים מן השורה - מראה שאינו חלק משגרת חייהם של בני משפחת המלוכה.