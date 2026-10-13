תיעוד חדש שהתפרסם בימים האחרונים חושף פרטים ממתקפה של החות'ים נגד כוחות סעודים וציוד צבאי במרחב מדברי פתוח.

בתחילת הסרטון נראות שיירות של כלי רכב משוריינים, משאיות וטנקים הנעים בשטח יחד עם התקדמות רגלית של חיילים במרחב המדברי.

בהמשך התיעוד ניתן להבחין בתקיפות מדויקות ובפגיעות של פצצות מרגמה ואמצעי לחימה נוספים המכוונים ישירות לעבר כלי הרכב והמשוריינים של הכוחות. כתוצאה מהפגיעות הללו עולים ענני עשן ואבק כבדים באוויר, וחלק מהציוד הצבאי נפגע ונעצר תוך כדי תנועה בשטח.

בחלקו הנוסף של הסרטון מוצגים מחבלים המפעילים פצצות מרגמה מתוך עמדות מבוצרות ומחפורות בשטח החולי.

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מתקפות הכטב"מים והטילים מתימן הרחיבו בימים האחרונים את טווח התקיפות שלהם לעבר תשתיות אזרחיות ואסטרטגיות בלב ערב הסעודית.

במסגרת ההסלמה פרסם דובר החות'ים אזהרה לחברות תעופה ולנוסעים, שבה קרא להתרחק מנמלי תעופה וממתקני נפט בממלכה. על פי הודעת ארגון הטרור, אתרים אלו הפכו ל"מטרות לגיטימיות" במסגרת הלחימה.

גל התקיפות התמקד בנמל התעופה הבינלאומי "המלך ח'אלד" בבירה ריאד. במקום נרשמו פגיעות ישירות של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, שהובילו למותם של לפחות 13 בני אדם ולפציעתם של מאות נוספים. בין הקורבנות היו אזרחים זרים ששהו במקום, בהם אזרח ארצות הברית. הפגיעות גרמו לנזק כבד לטרמינל, להרס מטוס נוסעים שחנה על המסלול ולשריפות במתקני דלק.

בעקבות התקיפות החוזרות ונשנות הודיעו רשויות התעופה בסעודיה על השבתה חלקית של תנועת המטוסים וביטול טיסות. במקביל, כוחות ההגנה האווירית בממלכה דיווחו על יירוט מספר טילים וכלי טיס ששוגרו לאזורים נוספים, בהם נמל התעופה בדמאם ומתקנים של חברת הנפט הלאומית.

בתגובה לגל התקיפות ביצעה הקואליציה בהובלת סעודיה שורת תקיפות אוויריות נרחבות נגד יעדים של החות'ים בתימן. בוושינגטון הבהירו כי נשקלת אפשרות להצטרף לתקיפות הצבאיות לצד סעודיה, צעד שגרר איום פומבי מצד החות'ים שהזהירו מפני מענה צבאי ישיר נגד כוחות אמריקאיים אם יתערבו בלחימה.