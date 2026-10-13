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פסיקה מרתיחה

"משהו הורג אותי לאט": המצלמה שחשפה את הסיוט הגדול מכולם

במשך 18 חודשים סבלו היא ובני משפחתה מתסמינים קשים. כשהיא סוף-סוף גילתה מי עומד מאחורי זה, מערכת המשפט סיפקה לה מכה כואבת לא פחות (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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דייוויד שו (צילום: רשתות חברתיות)

מהנדסת כימיה שעבדה בברקלי שבקליפורניה גילתה כי עמית לעבודה, דייוויד שו, הרעיל לכאורה את המזון ואת מי השתייה שלה במשך כשנה וחצי. לאחר שהפרשה נחשפה, הוא הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירת הרעלה אחת מסוג פשע, אך העונש שקיבל עורר ביקורת.

הפרשה החלה לאחר שהמהנדסת, רונג יואן, סבלה במשך תקופה ממושכת מהתקפי מחלה, מבחילות ומהקאות. היא הבחינה בטעם ובריח חריגים במזון ובמים שהשאירה במקום העבודה, אך בתחילה לא ידעה מה עומד מאחורי התסמינים.

בהמשך התעורר חשדה כי מישהו מתעסק במזון ובשתייה שלה. היא התקינה מצלמה נסתרת במשרדה, והתיעוד הראה את שו מתעסק בבקבוק המים שלה. בדיקות מעבדה אישרו כי המים הכילו קדמיום, מתכת רעילה שעלולה לגרום לנזק חמור לבריאות.

סיוט במשרד: במשך 18 חודשים אשה הורעלה באופן מסתורי
סיוט במשרד: במשך 18 חודשים אשה הורעלה באופן מסתורי (צילום: רשתות חברתיות)

על פי הדיווחים, גם הוריה של יואן סבלו מתסמינים לאחר ששתו מים מבקבוק שהביאה הביתה, ובבדיקות שנערכו להם נמצאו רמות גבוהות של המתכת.

שו נעצר והואשם בתחילה בעבירות חמורות, ובהן ניסיון רצח והרעלה. אולם במסגרת הסדר טיעון, האישומים החמורים בוטלו והוא הודה בעבירת הרעלה אחת מסוג פשע.

בית המשפט גזר עליו שנתיים של מבחן, תוך זיכויו ביום מעצר אחד במסגרת חישוב העונש. נוסף על כך, הוא חויב לשלם ליואן פיצוי בסך 7,058 דולר, סכום נמוך משמעותית מהפיצוי של קרוב לחצי מיליון דולר שביקשה.

כעת, לאחר שסיים את תקופת המבחן, שו מבקש מבית המשפט לבטל את הרשעתו. יואן מתנגדת למהלך, ולפי הדיווחים היא חוששת שביטול ההרשעה יקשה על מעסיקים עתידיים להיחשף לעברו.
ארה"בפיצוייםקליפורניההרעלהאוניברסיטה
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