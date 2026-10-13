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שנאת ישראל

תעשו פרצוף מופתע: למה פרי פלסטין וג'נוסייד נעלמו מהרשת?  

תופעה חריגה ברשת מעוררת סקרנות: שניים מהביטויים המזוהים ביותר עם המחאה נגד ישראל צנחו בבת אחת, בעוד אזכוריו של מנהיג עולמי זינקו לשיא. מה עומד מאחורי השינוי המפתיע? (חדשות בארץ)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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האם מתקפה אוקראינית על תשתיות מחשוב ב הובילה לשינוי דרמטי בשיח ב? משתמש בשם Ohio Rob פרסם ברשת אקס ב־11 באוקטובר 2026 גרפים של מערכת הניטור X Radar, שלפיהם השימוש בביטויים „פרי פלסטין” ו„ג'נוסייד” ירד, במקביל לזינוק חד באזכורים של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

בציוץ תהה Ohio Rob אם משתמשים נוספים הבחינו בתופעה, והעלה את האפשרות שחשבונות אוטומטיים רוסיים מושתקים או מנותקים מהרשת בעקבות הפגיעה בתשתיות המחשוב.

בגרף שהציג נרשם זינוק חד באזכורים של זלנסקי, שהגיעו לכ־688 אלף, בעוד שביטויים המזוהים עם השיח הפרו פלסטיני הופיעו במגמת ירידה.

המתקפה החלה בלילה שבין 7 ל-8 באוקטובר 2026, כאשר כטב"מים אוקראיניים פגעו בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה הרוסית יאנדקס בעיר סאסובו שבמחוז ריאזאן.

ב-9 באוקטובר הותקף מרכז נתונים נוסף במחוז קלוגה, ובלילה שבין 10 ל־11 באוקטובר נפגע מרכז שלישי במחוז ולדימיר. התקיפות גרמו להשבתת מערכות מחשוב ולשיבושים בשירותים דיגיטליים ברחבי רוסיה.

תקיפה אוקראינית על חוות השרתים הרוסים
תקיפה אוקראינית על חוות השרתים הרוסים (צילום: רשתות חברתיות)

הפרסום זכה לתשומת לב גם בישראל. פרשן חדשות 12 עמית סגל שיתף את התמונה וכתב: מנפלאות הרשת: לפי הפרסום הזה אוקראינה תקפה חוות שרתים רוסית. מה שקרה מיד לאחר מכן הוא ירידה דרמטית בשימוש בביטויים ״ג׳נוסייד״ ו״פרי פלסטיין״ ברשת טוויטר.
רוסיהאוקראינהרשתות חברתיותוולודימיר זלנסקיתעמולה
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