תעשו פרצוף מופתע: למה פרי פלסטין וג'נוסייד נעלמו מהרשת?  

האם מתקפה אוקראינית על תשתיות מחשוב ברוסיה הובילה לשינוי דרמטי בשיח ברשתות החברתיות? משתמש בשם Ohio Rob פרסם ברשת אקס ב־11 באוקטובר 2026 גרפים של מערכת הניטור X Radar, שלפיהם השימוש בביטויים „פרי פלסטין” ו„ג'נוסייד” ירד, במקביל לזינוק חד באזכורים של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

בציוץ תהה Ohio Rob אם משתמשים נוספים הבחינו בתופעה, והעלה את האפשרות שחשבונות אוטומטיים רוסיים מושתקים או מנותקים מהרשת בעקבות הפגיעה בתשתיות המחשוב.

"משהו הורג אותי לאט": המצלמה שחשפה את הסיוט הגדול מכולם דני שפיץ | 11:04 בגרף שהציג נרשם זינוק חד באזכורים של זלנסקי, שהגיעו לכ־688 אלף, בעוד שביטויים המזוהים עם השיח הפרו פלסטיני הופיעו במגמת ירידה. המתקפה החלה בלילה שבין 7 ל-8 באוקטובר 2026, כאשר כטב"מים אוקראיניים פגעו בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה הרוסית יאנדקס בעיר סאסובו שבמחוז ריאזאן. ב-9 באוקטובר הותקף מרכז נתונים נוסף במחוז קלוגה, ובלילה שבין 10 ל־11 באוקטובר נפגע מרכז שלישי במחוז ולדימיר. התקיפות גרמו להשבתת מערכות מחשוב ולשיבושים בשירותים דיגיטליים ברחבי רוסיה.

תקיפה אוקראינית על חוות השרתים הרוסים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 תקיפה אוקראינית על חוות השרתים הרוסים ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרסום זכה לתשומת לב גם בישראל. פרשן חדשות 12 עמית סגל שיתף את התמונה וכתב: מנפלאות הרשת: לפי הפרסום הזה אוקראינה תקפה חוות שרתים רוסית. מה שקרה מיד לאחר מכן הוא ירידה דרמטית בשימוש בביטויים ״ג׳נוסייד״ ו״פרי פלסטיין״ ברשת טוויטר.