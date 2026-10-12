- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:16 ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות נחושה של כוחות המשטרה במחוז ש"י הובילה לסיכול מבעוד מועד של פיגוע פלילי קשה ומתוחכם בכביש 443. שוטרי תחנת בנימין בשיתוף היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שומרון עקבו מקרוב אחר התארגנות חשודה, ובמהלך פעילות התקפית המבוססת על הכוונה מודיעינית מדויקת, הצליחו למנוע ניסיון הונאה ושוד רכב מתוכנן היטב.

מפרטי החקירה עולה כי החשודים תכננו מראש מנגנון מתוחכם שמטרתו הייתה למשוך אזרחים ישראלים תמימים לנקודת מפגש מבודדת כדי לגזול את רכבם. לצורך הכשרת המזימה והורדת חשדם של הקורבנות, יזמו החשודים עסקת רכישה מדומה של שמן זית בשווי כולל של כ-7,000 שקלים. כדי לשוות לעסקה מראה אמין ולספק ערובה כביכול לתשלום, העבירו החשודים צילום של תעודת זהות מזויפת ואף אסמכתה על ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי גנוב. לאחר שהצליחו לרכוש את אמונם של המוכרים, תואמה עמם נקודת מפגש בכניסה לכפר הפלסטיני חירבת אל מסבאח לצורך העברת סחורת השמן.

( צילום: דוברות המשטרה )

אולם, התוכנית המפורטת של החשודים נחשפה מבעוד מועד על ידי גורמי מודיעין במשטרה. אמש, בעת ששני החשודים הגיעו לנקודת המפגש שנקבעה כשהם בטוחים כי הציבו מלכודת מוצלחת לאזרחים, המתינו להם בלשי המשטרה והלוחמים בשטח. השוטרים זינקו לעברם ועצרו אותם 'על חם' עוד בטרם הספיקו להוציא את השוד אל הפועל. במהלך המעצר תפסה המשטרה את כלי הרכב עמו הגיעו החשודים וכן מכשירי טלפון ניידים ששימשו על פי החשד כטלפונים מבצעיים לניהול התרמית והקשר מול הקורבנות.

בחקירתם של השניים התחזק החשד כי כל תכליתה של עסקת שמן הזית הייתה להוות כיסוי בלבד, במטרה לשדוד באיומים או בכוח את הרכב שבו יגיעו האזרחים הישראלים למקום. החשודים שנעצרו הם פלסטינים בני 63 ו-42, תושבי הכפר חירבת אל מסבאח והעיר רמאללה. השניים נלקחו לחקירה ממושכת בתחנת בנימין, ובמהלך היום בכוונת המשטרה להביאם בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרם לצורך השלמת פעולות החקירה. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות, בכלל הכלים המודיעיניים והמבצעיים, נגד עבירות רכוש והונאה המסכנות את ביטחון האזרחים.