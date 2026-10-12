תמיר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ מנרה, הסמוך לזירת הפיצוץ בגבול הצפון - תיאר בשעת צהרים, דקות אחרי התקרית הקשה - את הרגעים האיומים שחווה בזירה.

בשיחה עם כתב כאן חדשות הוא סיפר כי כששמע על האירוע, "טסתי לשם במהירות עם הרכב ובינתיים הזמנתי את מד"א ומשטרה ואיחוד והצלה. כשהגעתי ראיתי בזירה ילדים פזורים בכל מקום, פצועים. התחלתי לטפל בהם, הייתי חייב לקחת פיקוד כי הייתי היחידי שם.

"הגיע איתי עוד בחור מאיחוד והצלה ועזר לי שם. הגיעו גם ממרגליות נדמה לי אחריי. בשטח לא אמרו לי מה קרה, כנראה משהו התפוצץ, לא שאלתי אפילו. ראיתי שזה אירוע רב נפגעים. עשינו החייאה על אחד הילדים ועשיתי חסם עורקים על הרב ועל שני ילדים וכמה נערים שהיו שם. נפגעו בגפיים, חלק נפגעו בחזה. הגיעו אמבולנסים והתחלתי להפעיל אותם ואז התחלתי לקחת מיטות ולעהמיס את הנפגעים ולשחרר את האמבולנסים למסוקים".

כזכור, באירוע הקשה נקבע מותו של נער כבן 15, ונפצעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני. הפיצוץ התרחש בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

דביר וייסברג, חובש איחוד הצלה שהגיע למקום וטיפל בנפגעים, מסר: "מדובר באירוע קשה מאוד, אנו מעניקים סיוע רפואי ראשוני במקום למספר נפגעים בדרגות פציעות שונות ובהם: נפגעים באורח אנוש, קשה ובינוני."

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר דקות לאחר התקרית: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. הזירה הוגדרה מיד כאירוע רב-נפגעים, וכוחות ביטחון גדולים זרמו לאזור כדי לבודד את השטח ולשלול סכנות נוספות. לפי הדיווחים, הוזנקו שלושה מסוקים של חיל האוויר לפינוי הפצועים.