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עד הסוף?

מפלגת "הציבור החרדי" השיקה קמפיין בחירות חדש בערים החרדיות

מפלגת ׳הציבור החרדי׳ בראשות מוטי לייטנר פתחה בקמפיין פרסום נרחב לקראת הבחירות לכנסת ה־26 • הפרסומים עלו תחת הסיסמה ״ההצבעה הכי חשובה בחיים שלך״ • ברקע: סקר צעירים של ynet שבו קיבלה המפלגה חמישה מנדטים • במפלגה מצהירים על המשך התמודדות עצמאית

אמ
אסף מגידו
כיכר השבת |
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שלט קמפיין של המפלגה הנושא את הסיסמה "ההצבעה הכי חשובה בחיים שלך" (צילום: יח"צ)

מפלגת ׳הציבור החרדי׳, בראשות מוטי לייטנר, החלה בפרסום קמפיין חוצות בערים ובמגזר החרדי לקראת הבחירות לכנסת ה-26. במסגרת הקמפיין נתלו מודעות ושלטים המציגים את הסיסמה ״ההצבעה הכי חשובה בחיים שלך״, כחלק ממהלך שנועד להגדיל את החשיפה למפלגה ולהציבה כחלופה למפלגות החרדיות הוותיקות.

נציגי המפלגה מסרו כי הקמפיין ממוקד בפנייה לציבור המבקש שינוי בייצוג הפוליטי החרדי. לדבריהם, המהלך מבוסס על הערכה כי בקרב חלק מהבוחרים החרדים קיימת תחושת אכזבה מנציגי הציבור בכנסת ורצון בהנהגה עצמאית וחדשה.

פרסום חוצות המציג את ריצתה העצמאית של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת. (צילום: יח"צ)
מודעת בחירות של מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר בערים החרדיות (צילום: באדיבות המצלם)

העיתוי של השקת הקמפיין מגיע בעקבות סקר צעירים שפורסם לאחרונה ב-ynet, שבו זכתה המפלגה לתמיכה של חמישה מנדטים ועברה את אחוז החסימה. במפלגה מייחסים לנתונים אלה חשיבות ורואים בהם אינדיקציה לנכונות בקרב מצביעים צעירים לתמוך ברשימה.

יו״ר המפלגה, מוטי לייטנר, התייחס להתפתחויות ומסר: ״אנחנו ממשיכים בהתמודדות עד הסוף. תוצאות הסקר מעידות על דרישה בשטח להנהגה שונה ולשינוי בדפוסי ההצבעה. נמשיך לפעול בכל המוקדים כדי להציג את החלופה שלנו לציבור החרדי״.

לדברי גורמים במפלגה, הפעילות הנוכחית היא חלק מסדרת מהלכים מתוכננים בשטח, ובתקופה הקרובה צפויים כנסים ומפגשים נוספים במטרה להרחיב את התמיכה הציבורית לקראת יום הבחירות.
הציבור החרדימוטי לייטנרבחירות 2026

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