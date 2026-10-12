אירוע סוער במיוחד אירע בשבוע שעבר בכפר סבא, כאשר ויכוח שגרתי ויומיומי לחלוטין על מקום חנייה פנוי הפך לזירה מאיימת ורוויית יצרי נקם, שהסתיימה הבוקר (שני) בהגשת כתב אישום חמור נגד אחד המעורבים.

המקרה, שהחל כהתכתשות מילולית בין אזרחים תמימים לכאורה, ממחיש פעם נוספת כיצד מתחים בכביש עלולים להידרדר בזמן קצרצר לאירועים פליליים מסכני חיים המטופלים ביד קשה על ידי גורמי האכיפה.

האירוע החל כאשר אשתו של אחד החשודים הגיעה עם רכבה לרחוב בכפר סבא, וביקשה "לשמור" מקום חנייה עבור בן זוגה שהיה אמור להגיע למקום. זמן קצר לאחר מכן, הגיע למקום נהג אחר שביקש להחנות את רכבו כחוק במקום הפנוי.

העובדה שהחנייה "תפוסה" באמצעות נוכחות אנושית ולא באמצעות רכב הובילה באופן טבעי לוויכוח מילולי בין השניים. הוויכוח, שהיה יכול להסתיים בוויתור הדדי או בהמשך חיפוש חנייה, קיבל לפתע מפנה חד ומסוכן עם הגעתם של "תגבורת משפחתית" לזירה.

המשטרה מסרה היום כי למקום הגיעו במהירות בן זוגה של האישה, תושב קדימה-צורן בשנות ה-20 לחייו, יחד עם אביו המבוגר יותר. מרגע הגעתם, ההתכתשות המילולית הפכה למסע איומים ותקיפה אלימה. על פי פרטי כתב האישום המזעזעים שהוגשו על ידי יחידת התביעות של מחוז מרכז, האב שהגיע למקום לא ניסה להרגיע את הרוחות, אלא שלף אלה ופתח באיומים בוטים וקשים כלפי הקורבן, כשהוא מטיח בו דברים ואף בעט בגופו במהלך העימות.

בשלב זה, האירוע הסלים לשיא חסר רחמים כאשר הבן הצעיר החליט לקחת את האלימות צעד אחד קיצוני קדימה. על פי העולה מן החקירה המשטרתית, הוא שלף אקדח, כיוון אותו ישירות לעבר ראשו וגופו של המתלונן המבוהל, ואף דרך את הנשק לעיניו. תוך כדי שהוא מחזיק את האקדח הטעון והדורך, פתח החשוד בסדרת איומים מבהילים וצעק לעברו: "אני משוגע פי אלף ממך". עצם שליפת נשק חם ודריכו על רקע סכסוך חנייה פעוט מהווה חציית כל קו אדום מבחינת שלום הציבור.

הקורבן, שחשש לחייו נוכח האיומים המפורשים באקדח והתקיפה הפיזית המשולבת של האב ובנו, מיהר לדווח על האירוע החמור למשטרת ישראל. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון, שהבינו את חומרת האירוע, פתחו מיד בחקירה מואצת ומאומצת. השוטרים הגיעו לזירה, אספו ממצאים פיזיים, גבו עדויות וביצעו סריקות מהירות לאיתור החשודים שנמלטו מהמקום.

הפעילות המהירה של השוטרים נשאה פרי בתוך זמן קצר, כאשר הכוחות הצליחו לאתר את שני החשודים – האב ובנו, תושבי קדימה-צורן בשנות ה-60 וה-20 לחייהם. השניים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, שם טענו את טענותיהם, אך חומרי הראיות שנאספו נגדם הלכו והתגבשו לכדי תשתית פלילית איתנה. לאחר בחינת חומר החקירה והמעורבות של כל אחד מהחשודים, הוחלט בשלב הראשון לשחרר את האב בתנאים מגבילים מתוך התחשבות בחלקו היחסי, בעוד שעצרו של הבן, שביצע את המעשים החמורים ביותר של שליפת הנשק והאיומים באקדח, הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת המשטרה.

היום, עם השלמת כל פעולות החקירה, גיבוש מלוא הראיות וקבלת אישור הפרקליטות ויחידת התביעות, הוגש באופן רשמי כתב האישום נגד הבן הצעיר לבית המשפט המוסמך. כתב האישום כולל שורה של סעיפים פליליים חמורים בגין עבירות של איומים חמורים, תקיפה ואחזקת נשק שלא כדין. המקרה מצטרף לשורה של אירועי אלימות בכבישים ובמרחב הציבורי בישראל, ומחדד את הצורך באכיפה בלתי מתפשרת נגד מי שבוחרים להשתמש בנשק חם כדי לפתור סכסוכים של מה בכך.