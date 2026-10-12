"מפתיע ולא לטובה": ההודעה שקיבלו הנוסעים בטיסת פליי דובאי

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

כמעט שבועיים לאחר ניסיון הפיגוע החמור בטיסת פליי-דובאי FZ 1073, פנתה חברת התעופה לנוסעים שהיו על הסיפון באמצעות דואר אלקטרוני. בפנייה הציעה החברה הסדרים שונים לקבלת תמיכה, אך נמנעה כליל מלהתייחס לסוגיית פיצוי כספי בעבור האירוע הטראומטי שעברו הנוסעים. כך דווח היום (שני) ב-N12.

לפי הדיווח, של דין פישר, בהודעת הדואר האלקטרוני ששיגרה החברה נכתב (בתרגום חופשי לעברית): "אנו כותבים אליך ישירות מכיוון שהיית על סיפון טיסה FZ 1073. אנו מבינים שהאירועים סביב הטיסה היו מעוררי מצוקה עבור הנוסעים". החברה הוסיפה והדגישה כי "בטיחותך, רווחתך והשקט הנפשי שלך נותרו בעלי חשיבות עליונה עבורנו". בהמשך ההודעה ציינה פליי-דובאי: "בעודנו חשים הקלה על כך שהצלחנו לאפשר את הגעתך הבטוחה במטוס החלופי שלנו לתל אביב, אנו מבינים שייתכן ויש לך שאלות או חששות בעקבות האירועים סביב הטיסה. אנו רוצים להבטיח לך שפליי-דובאי מחויבת במלואה להעניק לך תמיכה".

הטייס והגרזן

כדי לממש את המענה המוצע, עדכנה החברה את הנוסעים, לפי הדיווח, כי הקימה ערוץ פנייה מיוחד: "כדי לסייע בצרכיך כעת, הפעלנו את האמצעים הבאים: דלפק תמיכה ייעודי - אם ברצונך ליצור איתנו קשר, אנא שלח לנו דוא"ל".

בנוסף, התייחסה החברה לאפשרות של ליווי נפשי או מקצועי: "אנו מבינים שייתכן וכבר יש לך גישה לשירותי תמיכה מקצועיים דרך ספק שירותי הבריאות הקבוע שלך. במידה ותיתקל בקושי כלשהו בקבלת תמיכה מתאימה, הסדרנו גישה לשירותי תמיכה מקצועיים ועצמאיים, ואנו מזמינים אותך ליצור קשר עם דלפק התמיכה הייעודי שלנו לפרטים נוספים".

למרות המילים החמות והצעת התמיכה הנפשית והארגונית, הנוסעים שקיבלו את המייל הביעו אכזבה רבה וחשדנות כלפי מניעי החברה. עיקר הביקורת מופנית כלפי העובדה שהפנייה נעשתה רק כעבור כמעט שבועיים מהאירוע, וכן כלפי השפה העמומה וההתעלמות המוחלטת מנושא הפיצויים.

אחד מנוסעי הטיסה חזר על תחושותיו הקשות ומסר ל-N12 כי "הפנייה של פליי-דובאי שבועיים כמעט אחרי האירוע הקשה מפתיעה שלא לטובה. התחושה היא שפליי-דובאי הניעה מהלך בניסיון נואש לצמצם נזקים מתביעה עתידית ולא מרצון כן ואמיתי לסייע לטיפול בנוסעים".

כזכור, בטיסה שהמריאה מדובאי לתל אביב ניסה טייס המשנה העומאני חמאם אל-חמאמי להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. הקברניט ההודי סמית מאצ'הר נפצע קשה במהלך התקיפה, אך הצליח יחד עם נוסעים ישראלים לנטרל את המחבל. המטוס נחת בשלום בסעודיה לאחר שהופנה לנחיתת חירום.