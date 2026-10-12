 דלג לתוכן הראשי
גאה בהורים שלי

חמאס צילם אותי עשרות פעמים - וגנז": הנימוק המטלטל של איתן מור

במשך תקופת השבי צילמו מחבלי חמאס את איתן מור עשרות פעמים, אך התיעודים לא פורסמו | בריאיון לחדשות 12 הסביר שורד השבי כיצד, להערכתו, עמדת משפחתו כלפי ההפגנות והלחץ על הממשלה השפיעה על החלטת ארגון הטרור (חדשות בארץ)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
איתן מור עם אביו (צילום: פלאש 90)

שורד השבי איתן מור חשף בריאיון לתוכנית "טאבו" עם חנוך דאום כי מחבלי צילמו אותו עשרות פעמים במהלך שהותו בשבי ברצועת עזה, אולם אף אחד מהסרטונים לא פורסם.

לדבריו, הסיבה לכך הייתה קשורה לעמדת אביו, צביקה מור, שהתנגד לעסקה בכל מחיר ולא השתתף בהפגנות למען שחרור החטופים.

במהלך הריאיון שאל דאום את מור אם צולם בידי שוביו.

"עשרות פעמים, אבל לא העלו שום דבר", השיב מור.

כשנשאל מדוע לדעתו הסרטונים לא פורסמו, הסביר:

בשביל מה? ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר אז למה לבזבז סרטון שלי - הם הוציאו כל סרטון בעיתוי נכון לפני הפגנה.
צביקה מור אביו של איתן בעימות בכנסת
צביקה מור אביו של איתן בעימות בכנסת (צילום: ערוץ כנסת)

בהמשך הריאיון התייחס מור לביקורת שספג אביו בעקבות עמדתו, שלפיה אין לסיים את המלחמה בכל מחיר במסגרת עסקה לשחרור החטופים. למרות התקופה הקשה שבה הוחזק בשבי, מור הביע תמיכה בעמדת אביו והדגיש כי הוא רואה בה החלטה אמיצה שנבעה מדאגה לעתידה של ישראל.

"לדעתי, אבא שלי עשה את המעשה האמיץ ביותר שיש ואת המעשה הלאומי הנכון, כי אבא שלי חשב על העתיד גם", אמר.

לדבריו, מי שדרשו להשיב את החטופים באופן מיידי התמקדו ברגע הנוכחי, מבלי להביא בחשבון את ההשלכות העתידיות.
חמאסחטופיםעסקת חטופיםצביקה מוראיתן מור

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר