איתן מור עם אביו ( צילום: פלאש 90 )

שורד השבי איתן מור חשף בריאיון לתוכנית "טאבו" עם חנוך דאום כי מחבלי חמאס צילמו אותו עשרות פעמים במהלך שהותו בשבי ברצועת עזה, אולם אף אחד מהסרטונים לא פורסם.

לדבריו, הסיבה לכך הייתה קשורה לעמדת אביו, צביקה מור, שהתנגד לעסקה בכל מחיר ולא השתתף בהפגנות למען שחרור החטופים. במהלך הריאיון שאל דאום את מור אם צולם בידי שוביו. "עשרות פעמים, אבל לא העלו שום דבר", השיב מור. מסיוט לנס: נערה בת-15 קמה מתוך ארון הקבורה דני שפיץ | 08:47 כשנשאל מדוע לדעתו הסרטונים לא פורסמו, הסביר: בשביל מה? ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר אז למה לבזבז סרטון שלי - הם הוציאו כל סרטון בעיתוי נכון לפני הפגנה.

צביקה מור אביו של איתן בעימות בכנסת - צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 3:27 צביקה מור אביו של איתן בעימות בכנסת ( צילום: ערוץ כנסת )

בהמשך הריאיון התייחס מור לביקורת שספג אביו בעקבות עמדתו, שלפיה אין לסיים את המלחמה בכל מחיר במסגרת עסקה לשחרור החטופים. למרות התקופה הקשה שבה הוחזק בשבי, מור הביע תמיכה בעמדת אביו והדגיש כי הוא רואה בה החלטה אמיצה שנבעה מדאגה לעתידה של ישראל.

"לדעתי, אבא שלי עשה את המעשה האמיץ ביותר שיש ואת המעשה הלאומי הנכון, כי אבא שלי חשב על העתיד גם", אמר.

לדבריו, מי שדרשו להשיב את החטופים באופן מיידי התמקדו ברגע הנוכחי, מבלי להביא בחשבון את ההשלכות העתידיות.