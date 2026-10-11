התפרצות הזהב: היצור בשווי 256 מיליון דולר שיוצא מהאדמה

הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה ( צילום: רשתות חברתיות )

בלב אחד ממלונות היוקרה של מקאו מסתתר מיצג יוצא דופן, המשלב זהב, תאורה, מוזיקה ואשליות אופטיות. העץ המוזהב מתרומם מתוך הרצפה לעיני המבקרים, מסתובב ומשנה את צבעיו בהתאם לעונות השנה.

עץ השגשוג, המכונה גם "עץ המזל", ניצב במלון ווין מקאו שבמקאו, והוא אחד ממיצגי הבידור הבולטים במתחם. על פי פרסומים ברשת, שוויו מוערך ב־256 מיליון דולר. העץ מתנשא לגובה של כ־11 מטרים, כולל כ־60 ענפים מרכזיים, יותר מ־2,000 ענפי משנה וכ־98 אלף עלים. העלים עשויים מעלי זהב טהור בריכוז של 24 קראט לצד פליז, כך שלא כל העלים עשויים מזהב טהור.

הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:34 הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שהמיצג אינו מסתכם בעץ נוצץ. מדובר במופע מתוזמן המשלב תנועה מכנית, מוזיקה, הקרנות ותאורה צבעונית. במהלך המופע העץ עולה מתוך הרצפה, מסתובב והופך בהדרגה למיצג צבעוני המדמה את חילופי העונות, מהאביב הירוק ועד לגווני הסתיו והחורף.

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מעל העץ נמצאת כיפה גדולה המעוטרת בסמלי גלגל המזלות הסיני, ובמופע משולבים גם אלמנטים אסטרונומיים מהמסורת המערבית. לצד העץ, המתחם כולל גם נברשת עצומה המעוטרת באלפי גבישי קריסטל.

המיצג נועד לסמל שגשוג, הצלחה, בריאות ומזל טוב, והוא מושך מבקרים רבים גם בלי קשר להימורים שבמתחם. לפי אתר התיירות הרשמי של מקאו, המופע מתקיים מדי יום, והעץ הפך לאחת האטרקציות המזוהות עם המלון.