 דלג לתוכן הראשי
תיירים מכל העולם

התפרצות הזהב: היצור בשווי 256 מיליון דולר שיוצא מהאדמה

 עשרות אלפי עלי זהב 24 קראט, נברשת קריסטל עצומה ומופע עונות שנה מרהיב: כך הפכה אשליה אופטית מתוחכמת בלבי מלון היוקרה "ווין" למיצג העושר המסעיר בעולם (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה (צילום: רשתות חברתיות)

בלב אחד ממלונות היוקרה של מקאו מסתתר מיצג יוצא דופן, המשלב זהב, תאורה, מוזיקה ואשליות אופטיות. העץ המוזהב מתרומם מתוך הרצפה לעיני המבקרים, מסתובב ומשנה את צבעיו בהתאם לעונות השנה.

עץ השגשוג, המכונה גם "עץ המזל", ניצב במלון ווין מקאו שבמקאו, והוא אחד ממיצגי הבידור הבולטים במתחם. על פי פרסומים ברשת, שוויו מוערך ב־256 מיליון דולר.

העץ מתנשא לגובה של כ־11 מטרים, כולל כ־60 ענפים מרכזיים, יותר מ־2,000 ענפי משנה וכ־98 אלף עלים. העלים עשויים מעלי זהב טהור בריכוז של 24 קראט לצד פליז, כך שלא כל העלים עשויים מזהב טהור.

הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה
הסוד המוזהב: העץ ששווה 256 מיליון דולר ועולה מתוך האדמה (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שהמיצג אינו מסתכם בעץ נוצץ. מדובר במופע מתוזמן המשלב תנועה מכנית, מוזיקה, הקרנות ותאורה צבעונית. במהלך המופע העץ עולה מתוך הרצפה, מסתובב והופך בהדרגה למיצג צבעוני המדמה את חילופי העונות, מהאביב הירוק ועד לגווני הסתיו והחורף.

מעל העץ נמצאת כיפה גדולה המעוטרת בסמלי גלגל המזלות הסיני, ובמופע משולבים גם אלמנטים אסטרונומיים מהמסורת המערבית. לצד העץ, המתחם כולל גם נברשת עצומה המעוטרת באלפי גבישי קריסטל.

המיצג נועד לסמל שגשוג, הצלחה, בריאות ומזל טוב, והוא מושך מבקרים רבים גם בלי קשר להימורים שבמתחם. לפי אתר התיירות הרשמי של מקאו, המופע מתקיים מדי יום, והעץ הפך לאחת האטרקציות המזוהות עם המלון.
מלוןזהבקזינומיצג
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר