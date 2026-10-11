לפני כמה חודשים נולד בספארי ברמת גן גור קובוס מים זכר, שמיד משיכת לב את תשומת הלב בזכות מראהו המתוק במיוחד. הגור נולד עם סימן מיוחד בצורת לב על אפו, שהפך אותו לאחד מהדיירים המרגשים ביותר בספארי.

קובוסי המים הם בעלי חיים חששניים וזהירים מטבעם, והחודשים הראשונים לחייהם של הגורים מלווים באתגרים רבים. בשטח הסוואנה האפריקנית הפתוחה של הספארי, שבו חיים יחד זברות, קרנפים, היפופוטמים ובעלי חיים נוספים, נדרשים הגורים הצעירים ללמוד להכיר את סביבתם, להתמודד עם גירויים שונים ולהישאר קרובים לאמותיהם.

למרבה השמחה, הגור הצעיר עבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו. הוא גדל והתחזק, וכיום אפשר לראות אותו מסתובב לצד אמו בשטח הסוואנה האפריקנית של הספארי.

בספארי עוקבים בהתרגשות אחר התפתחותו של הגור, שכבר הולך וגדל, אבל עדיין שומר על המראה המתוק ועל הלב הקטן שעל אפו. הסימן המיוחד הזה הפך אותו לאחד מהדיירים האהובים על המבקרים בספארי.

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הספארי ברמת גן מהווה בית למגוון רחב של בעלי חיים, ובחודשים האחרונים הצטרף אליו גם נמר פרסי צעיר בשם דני, שהגיע משוודיה במסגרת תוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה.