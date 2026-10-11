 דלג לתוכן הראשי
שרד את הסכנות

האם אתם מכירים את הגור המתוק קובוסי המים? | סימן הלב על האף שריגש את כולם

גור קובוס מים זכר נולד בספארי ברמת גן עם סימן בצורת לב על אפו • עבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו | המראה המיוחד ממשיך לרגש (מעניין)

מל
מישאל לוי
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
התיעוד של קובוסי המים
התיעוד של קובוסי המים (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)

לפני כמה חודשים נולד בספארי ברמת גן גור קובוס מים זכר, שמיד משיכת לב את תשומת הלב בזכות מראהו המתוק במיוחד. הגור נולד עם סימן מיוחד בצורת לב על אפו, שהפך אותו לאחד מהדיירים המרגשים ביותר בספארי.

קובוסי המים הם בעלי חיים חששניים וזהירים מטבעם, והחודשים הראשונים לחייהם של הגורים מלווים באתגרים רבים. בשטח הסוואנה האפריקנית הפתוחה של הספארי, שבו חיים יחד זברות, קרנפים, היפופוטמים ובעלי חיים נוספים, נדרשים הגורים הצעירים ללמוד להכיר את סביבתם, להתמודד עם גירויים שונים ולהישאר קרובים לאמותיהם.

למרבה השמחה, הגור הצעיר עבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו. הוא גדל והתחזק, וכיום אפשר לראות אותו מסתובב לצד אמו בשטח הסוואנה האפריקנית של הספארי.

בספארי עוקבים בהתרגשות אחר התפתחותו של הגור, שכבר הולך וגדל, אבל עדיין שומר על המראה המתוק ועל הלב הקטן שעל אפו. הסימן המיוחד הזה הפך אותו לאחד מהדיירים האהובים על המבקרים בספארי.

הספארי ברמת גן מהווה בית למגוון רחב של בעלי חיים, ובחודשים האחרונים הצטרף אליו גם נמר פרסי צעיר בשם דני, שהגיע משוודיה במסגרת תוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה.

קובוסי המים (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)
קובוסי המים (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)
קובוסי המים (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי)
ספאריזברההיפופוטםגן החיות הספאריהספארינמר פרסיספארי רמת גןקובוס מים

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר