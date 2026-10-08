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המצלמה תיעדה: עיתונאי הכשיל שוטר במהלך המהומות בצרפת

תיעוד דרמטי מהעימותים ברחובות צרפת מציג אדם המזוהה עם התקשורת כשהוא שולח את רגלו לעבר שוטר במהלך ההתפרעויות (חדשות בעולם) 

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד חריג מהמהומות ברחובות צרפת מעורר סערה ברשת, לאחר שאדם המזוהה עם התקשורת נראה כשהוא מכשיל שוטר במהלך העימותים בין למפגינים.

בסרטון, שנפוץ ברשתות החברתיות, נראים שוטרים כשהם מתקדמים בתוך אזור שבו מתרחשות הפרות סדר. בשלב מסוים מתקרב אחד השוטרים לאזור שבו עומדים מספר אנשים, ואז נראה אחד מהם שולח את רגלו לעבר השוטר. השוטר מאבד את שיווי משקלו, מועד ונופל על הכביש.

התיעוד זכה לתפוצה רחבה בשל העובדה שהאדם שנראה בו מזוהה כעיתונאי או כאיש תקשורת שהיה במקום במסגרת סיקור האירועים.

המצלמה תיעדה: עיתונאי הכשיל שוטר במהלך המהומות בצרפת
המצלמה תיעדה: עיתונאי הכשיל שוטר במהלך המהומות בצרפת (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע התרחש על רקע הפגנות סוערות בצרפת, שבמהלכן נרשמו עימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון. המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות, ובהם גז מדמיע, ובכמה מוקדים דווח גם על הצתות, השלכת חפצים ופגיעה בעסקים וברכוש. לפי דיווחים עדכניים, מאות שוטרים נפגעו במהלך העימותים.

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צרפת: תלמיד שחסם את כניסתו לתיכון קיבל ביקור בלתי צפוי מאמו, שגררה אותו משם והכתה אותו מול חבריו לכיתה. (צילום: רשתות חברתיות)

בשנים האחרונות תועדו בצרפת ובמדינות נוספות גם עימותים בין כוחות הביטחון לבין עיתונאים שסיקרו הפגנות, כאשר ארגוני עיתונאים התריעו מפני פגיעה בחופש העיתונות וביכולת לסקר אירועים אלימים מהשטח.
משטרהצרפתעיתונאיםמחאותהפגנות בצרפת
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