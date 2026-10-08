ג'ורג' גאלאוויי ( צילום:מאת UK Parliament - https://members.parliament.uk/member/609/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146317273 )

מנהיג מפלגת הפועלים של בריטניה וחבר פרלמנט בריטי לשעבר הגיע לקייפטאון והעלה טענה חריגה על "ישראל שנייה" בדרום אפריקה, תוך שהוא מזהיר מפני עצמאות מערב הכף

ג'ורג' גלאווי, מנהיג מפלגת הפועלים של בריטניה וחבר פרלמנט בריטי לשעבר, ממשיך במסע הציבורי החריף שלו נגד ישראל, והפעם מדרום אפריקה. במהלך ביקורו בקייפטאון העלה גלאווי טענה יוצאת דופן, שלפיה ישראלים עשויים לתכנן "ישראל שנייה" בדרום אפריקה, והזהיר כי מערב הכף עלול להפוך לדבריו ל"תל אביב החדשה". גלאווי טען כי יש להיזהר מאפשרות של "ישראל שנייה" בדרום אפריקה, והשווה בדבריו למקומות כמו ארגנטינה וקפריסין. לאחר מכן התייחס לאפשרות של עצמאות מערב הכף ואמר כי אם האזור יהפוך למדינה עצמאית, הוא "יהפוך במהירות לתל אביב החדשה".

סומלינד ( צילום: שאטרסטוק )

הדברים נאמרו במהלך ביקורו של גלאווי בקייפטאון במסגרת מסע שערך בדרום אפריקה יחד עם העיתונאית איבון רידלי, במסגרתו השתתף בשורת אירועים פרו פלסטיניים.

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גלאווי בן ה־72 הוא דמות ותיקה ושנויה במחלוקת בפוליטיקה הבריטית. הוא נבחר לראשונה לפרלמנט הבריטי ב־1987 מטעם מפלגת הלייבור, וכיהן לאורך השנים כנציג של כמה מחוזות. בבחירות הביניים ברוצ'דייל ב־2024 חזר לפרלמנט, אך כהונתו הסתיימה חודשים ספורים לאחר מכן. כיום הוא עומד בראש מפלגת הפועלים של בריטניה.

לאורך השנים התפרסם גלאווי בהתבטאויות חריפות בנושאי חוץ, ובמיוחד ביחס לישראל ולפלסטינים. בשנים האחרונות הוא הפך לאחד הקולות הבולטים בבריטניה הקוראים לחרם על ישראל ולתמיכה בפלסטינים. במהלך ביקורו הנוכחי בדרום אפריקה הוא אף קרא לממשלה להפסיק את יצוא הפחם לישראל, בטענה שהמשך המסחר אינו עולה בקנה אחד עם התביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק.

במהלך נאום אחר בקייפטאון אמר גלאווי כי "הקולוניאליזם מעולם לא מת, הוא רק שינה צורה".