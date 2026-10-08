שניות מאסון: טייס הקרב ירה מטווח אפס ונשאב לתוך הפיצוץ

סרטון דרמטי שהופץ ברשת מציג רגע חריג במיוחד בשמי אוקראינה: מטוס קרב אוקראיני מדגם מיג 29 רודף בגובה נמוך אחר כטב"מ רוסי מדגם "גראן 4", מתקרב אליו לטווח קצר במיוחד ופותח לעברו באש מתותח המטוס.

לפי דיווחים של כתבים צבאיים רוסיים, הכטב"מ נפגע והתפוצץ באוויר, כאשר המיג 29 חלף ממש בסמוך לאזור הפיצוץ. בתיעוד נראה המטוס ממשיך בטיסה לאחר היירוט, כאשר מאחוריו נותר שובל עשן. האירוע חריג ביותר משום שהטייס לא השתמש בטיל אוויר אוויר, אלא בתותח המובנה של המיג. משמעות הדבר היא שהמטוס נדרש להתקרב אל הכטב"מ למרחק קטן בהרבה, לבצע ירי מדויק ולהתרחק במהירות לאחר הפגיעה.

כמעט נבלע: טייס קרב נכנס לענן הפיצוץ והשמיד כטב"ם בתותח - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 כמעט נבלע: טייס קרב נכנס לענן הפיצוץ והשמיד כטב"ם בתותח ( צילום: רשתות חברתיות )

ה"גראן 4" הוא מדור חדש יותר של הכטב"מ הרוסיים ממשפחת ה"גראן", המצויד במנוע סילון ולכן מהיר משמעותית מהדגמים המוקדמים יותר. לפי ניתוחים שפורסמו בחודשים האחרונים, הוא מסוגל להגיע למהירויות של מאות קילומטרים בשעה, מה שהופך אותו למטרה מאתגרת יותר עבור מערכות ההגנה האווירית.

עבור טייס קרב, יירוט כזה אינו פעולה פשוטה. כאשר משתמשים בתותח, המטוס צריך להיכנס לטווח קרוב מאוד מהמטרה, ובמקרה של פיצוץ באוויר הוא עלול למצוא את עצמו בתוך ענן של שברים וחלקי הכטב"מ. בתיעוד הנוכחי נראה המיג כשהוא חולף בסמוך מאוד לנקודת הפיצוץ.

אין זו הפעם הראשונה שבה תועד מיג 29 אוקראיני כשהוא מיירט "גראן 4". כבר בחודשים האחרונים פורסמו תיעודים של מטוסי מיג 29 כשהם רודפים אחרי הכטב"מ הסילוני ומפילים אותו, כולל תיעוד שבו הושמד "גראן 4" מעל אזור אודסה באמצעות תותח המטוס.