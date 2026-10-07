הנהגים רעדו מפחד: חייל שלף טיל באמצע הכביש

על ראשי הנהגים: חייל רוסי שיגר טיל "איגלה" ופירק את הכטב"ם ( צילום: מסך )

תיעוד חריג מאזור מוסקבה מציג חייל רוסי כשהוא משגר טיל כתף לעבר כטב"ם אוקראיני שטס מעל כביש מהיר, במסגרת ניסיון לבלום את כלי הטיס לפני הגעתו לתשתית נפט באזור הבירה.

בסרטון נראה החייל, המשתייך לכוח הגנה אווירית ניידת, כשהוא מצויד במערכת נ"מ מסדרת איגלה. הוא עומד בסמוך לכביש, מזהה את הכטב"ם ומשגר לעברו טיל, בעוד כלי רכב ממשיכים בנסיעה בכביש מתחתיו. לפי הדיווחים הרוסיים והפרסומים שהפיצו את הסרטון, הכטב"ם היה בדרכו לעבר מתקן הקשור לתשתיות הנפט באזור מוסקבה. במערכת הביטחון הרוסית נעשה שימוש במערכות נ"מ ניידות מסוג זה כדי להתמודד עם כלי טיס בלתי מאוישים הטסים בגובה נמוך.

על ראשי הנהגים: חייל רוסי שיגר טיל "איגלה" ופירק את הכטב"ם - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 על ראשי הנהגים: חייל רוסי שיגר טיל "איגלה" ופירק את הכטב"ם ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע מתרחש על רקע מתקפות הכטב"מים האוקראיניות נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות. רק בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר דיווחו הרשויות הרוסיות על מתקפה רחבת היקף באזור מוסקבה, שבה, לפי ראש העיר סרגיי סוביאנין, שוגרו לעבר הבירה והאזור יותר מ־650 כטב"מים.

במהלך אותה מתקפה דווח על פגיעה במתקן וולודארסקאיה, מרכז אחסון והפצת דלק מרכזי באזור מוסקבה, המחובר למערכת צינורות הדלק ומספק דלק, בין היתר, לנמלי התעופה של הבירה.

מכלית נפט רוסית עולה בלהבות אמש אחרי תקיפה אוקראינית - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 מכלית נפט רוסית עולה בלהבות אמש אחרי תקיפה אוקראינית ( צילום: רשתות חברתיות )

המתקפה על תשתיות הדלק היא חלק ממערכה רחבה יותר שמנהלת אוקראינה נגד תעשיית הנפט הרוסית. קייב טוענת כי סדרת התקיפות האחרונה פגעה בחלק משמעותי מיכולת זיקוק הנפט של רוסיה, בעוד מוסקבה מנסה לחזק את ההגנה סביב בתי הזיקוק, מאגרי הדלק ומתקני התשתית.