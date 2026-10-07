הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש

מיי מרטינז, אמה של קולין סלמר שנרצחה בשנת 1995, שיתפה את תחושותיה הקשות לאחר שנחשף כי כריסטה פייק, הרוצחת שהורשעה במותה של בתה, שרדה את ניסיון ההוצאה להורג באמצעות זריקת רעל. מרטינז נצפתה עוזבת את בית הכלא השמור שבו היה אמור ההליך להתבצע, כשהיא מביעה ייאוש וחוסר אונים.

"בתוכי ידעתי לאורך כל הדרך כי ההוצאה להורג לא תושלם כמתוכנן וכי פייק לא תמות", מסרה מרטינז. כך דווח בניו יורק פוסט. היא הוסיפה כי כעת נגמר לה התקווה שנעשה צדק, והביעה חשש כבד כי גם אם הרשויות ינסו לבצע את גזר הדין פעם נוספת, התוצאה עלולה להיות זהה.

לשאלת העיתונאים לגבי העדפתה האישית כעת, השיבה מרטינז בביטול כואב: "זה כבר לא משנה מה אני חושבת, שכן הרשויות יעשו בדיוק את מה שהן מבינות ומחליטות לעשות".

כריסטה פייק, כיום בת 50, הייתה אמורה להיות האישה הראשונה שמורשעת ומבוצע בה עונש מוות במדינת טנסי מזה כמאתיים שנה. ההליך התקיים בבית הכלא Riverbend Maximum Security Institution, אולם הסתבך באופן דרמטי כאשר התברר שפייק עדיין נושמת לאחר שקיבלה שתי מנות של פנטוברביטל, החומר ששימש להוצאה להורג.

על פי הדיווחים שנחשפו על ידי עורכי דינה של פייק, היא אושפזה בבית חולים בנאשוויל בשעות הערב המאוחרות של יום רביעי שעבר. בימים שלאחר מכן הייתה מחוסרת הכרה וחוברה למכונת הנשמה, בעוד הצוותים הרפואיים פעלו כדי לסלק את החומר מגופה. עורכי דינה מסרו כי היא סבלה מכוויות ומפגיעות נוספות בזרועה.

כעת, לפי עדכון שמסרו עורכי הדין, פייק שבה להכרה והיא מסוגלת לדבר. "כריסטה היא שורדת ותיקח את ההחלמה יום אחר יום", נמסר מטעמם. הם ציינו כי מצבה ממשיך להיות מורכב וכי בשלב זה לא ניתן לקבוע את תחזית ההחלמה שלה. למרות מצבה הרפואי, היא נותרה אזוקה בידיה וברגליה למיטתה.