אחרי האישה ששרדה את הזריקה: ההוצאה להורג הבאה כבר בוצעה

ג'מאל הווארד | כריסטה פייק - שרדה ( צילום: רשתות חברתיות )

פחות משבוע אחרי ההוצאה להורג שנכשלה והותירה את כריסטה פייק בחיים, ארה"ב ביצעה הוצאה להורג נוספת בזריקה קטלנית: ג'מאל הווארד, בן 46, הוצא להורג בטקסס והפך לאדם הראשון בארצות הברית שהוצא להורג מאז האירוע החריג בטנסי.

הווארד קיבל זריקה של פנטוברביטל, אותו חומר שהיה מעורב בניסיון הכושל להוציא להורג את פייק, והוכרז מת בשעה 20:03 בכלא בהאנטסוויל. ההוצאה להורג של פייק ב-30 בספטמבר הסתיימה באופן חריג ביותר. האסירה קיבלה שתי מנות של פנטוברביטל, אך נותרה בחיים. לאחר שההליך נכשל היא הועברה לבית חולים, ובהמשך חזרה להכרה ואף החלה לדבר. האירוע הוביל לחקירה בטנסי ולהקפאת הוצאות להורג נוספות במדינה. דווקא על רקע האירוע הזה, עורכי דינו של הווארד ניסו לעצור את ההוצאה להורג בטקסס. הם העלו שאלות בנוגע לאיכות ולתקינות מלאי הפנטוברביטל של המדינה וביקשו לדחות את ההליך ב-30 יום, כדי לקבל מידע נוסף על התרופה שבה אמורה המדינה להשתמש. לדבריהם, קשה להתעלם מהעובדה שמדובר באותו חומר שהיה מעורב ימים קודם לכן בכישלון בטנסי.

זריקה קטלנית היא שיטת הוצאה להורג חוקית בשבע מדינות: ארצות הברית, סין, תאילנד, גואטמלה, האיים המלדיביים, ניגריה ווייטנאם. ( צילום: שאטרסטוק )

אלא שהבקשות נדחו. גם בתי המשפט בטקסס וגם בית המשפט העליון של ארה"ב לא עצרו את ההוצאה להורג, והיא יצאה לפועל כמתוכנן. הווארד היה האדם השביעי שהוצא להורג בטקסס בשנת 2026, וה-30 בארצות הברית כולה.

הווארד נידון למוות בעקבות רצח ויקי סוורטאוט, בת 42, במהלך שוד בחנות נוחות בעיר סילסבי שבטקסס בשנת 2000. הוא היה אז בן 20. לפי חומרי המשפט, הווארד ירה בסוורטאוט בחזה, ולאחר מכן נמלט מהמקום עם 114 דולר וחפיסת סיגריות. מצלמות האבטחה בחנות תיעדו את האירוע והיוו חלק מרכזי מהראיות נגדו.

גם בשעות האחרונות לפני ההוצאה להורג נמשכו המאבקים המשפטיים. עורכי דינו טענו, בין היתר, כי הווארד סבל ממוגבלות שכלית ולכן אינו כשיר לעונש מוות. הערעורים האחרונים נדחו, ובית המשפט העליון לא התערב.