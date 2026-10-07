"מגפת התפוז”: פסל נבזי של טראמפ הוצב בפרלמנט האירופי

סערה בפרלמנט האירופי: פסל סאטירי ענק של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הוצב השבוע במבנה הפרלמנט האירופי בשטרסבורג, צרפת, תחת השם הפרובוקטיבי „המגפה התפוז”.

הפסל, שיצר האמן הדני ינס גלשיוט, מתנשא לגובה של כ־2.5 מטרים ומצופה בזהב 23 קראט. במרכז היצירה נראה טראמפ כשהוא יושב על כתפיו של אדם קטן ממנו, בעוד בידו הוא אוחז במקל גולף ובמאזניים, סמלים שנועדו לבטא את האופן שבו, לטענת האמן, כוח פוליטי וכלכלי מופעל בעולם.

על בסיס הפסל מופיע מסר המתאר את הדמות כ„מלך העוול”, ובו נאמר כי היא מוכנה לעשות הכול כדי לעזור לאדם שמתחתיה, מלבד לרדת מגבו. המסר נועד להמחיש את הטענה כי בעלי הכוח מצהירים שהם פועלים לטובת אחרים, אך למעשה ממשיכים להעמיס עליהם את משקלם.

מאחורי הצבת הפסל עומד חבר הפרלמנט האירופי הדני פר קלאוסן, המזוהה עם קבוצת השמאל האירופית. היצירה הוצגה במבנה הפרלמנט כחלק מאירוע אמנותי, לאחר שכבר הוצגה באירועים בינלאומיים נוספים, בהם ועידת האקלים של האו״ם בברזיל והוועידה הביטחונית במינכן.

לדברי גלשיוט, הפסל הוא מחאה נגד מדיניות טראמפ בנושאי האקלים, הסדר הבינלאומי והפעלת לחץ כלכלי ופוליטי על מדינות אחרות. האמן תיאר את היצירה כקריאה להתבונן באופן שבו בעלי כוח משפיעים על העולם ועל מי שנמצא מתחתיהם.

לצד הפסל הוצבו גם העתקים קטנים של היצירה, שאותם המבקרים יכולים לקחת עמם כמזכרת מחאתית. כך הופכת היצירה ממיצג חד־פעמי לסמל שאותו מבקשים יוצריה להפיץ מעבר למסדרונות הפרלמנט האירופי.