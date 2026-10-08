שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' סיפק השבוע אמירה יוצאת דופן על המלחמה מול איראן, כאשר התייחס באופן משועשע לפגיעה הקשה שספג הצי האיראני במהלך הלחימה.

הדברים נאמרו אתמול (7 באוקטובר) במהלך קבלת הפנים לצוות נושאת המטוסים האמריקנית USS Abraham Lincoln, שחזרה לארצות הברית לאחר פריסה ממושכת. הגסת' שיבח את אנשי הצוות על פעילותם במלחמה מול איראן, ולאחר מכן עבר לתיאור ציוני הדרך של המשימה.

ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון" ( צילום: הפנטגון )

ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון" - צילום: הפנטגון

בין הדברים אמר:

"להשמיד את האויב כפי שעשיתם. אתם יודעים, עשיתם הסדר. הייתם מרכזיים בהסדר שעשינו עם הצי האיראני לפני הסכסוך הזה. החלטנו לחלוק את האוקיינוס עם הצי האיראני – הם קיבלו את החצי התחתון"

הגסת' לא הסתפק במספר כלי השיט. הוא מנה בפני אנשי הצוות את הישגי הפריסה של נושאת המטוסים וקבוצת התקיפה שלה, ובהם כ־10,000 גיחות, כ־23 אלף שעות טיסה מבצעיות וכמעט 4,000 גיחות קרב, לצד הטלת כ־1.5 מיליון ליברות של חימוש. לדבריו, הפעילות בוצעה ללא תאונת מטוס במהלך המשימה.

ההתבטאות הנוכחית של הגסת' היא משפט שכבר השתמש בו בתחילת המלחמה. ב־19 במרץ, במהלך תדרוך בפנטגון, הוא אמר כי ארצות הברית "החליטה לחלוק את האוקיינוס עם איראן" וכי "נתנו להם את החצי התחתון". באותו תדרוך טען כי הכוחות האמריקניים פגעו או הטביעו יותר מ־120 כלי שיט של הצי האיראני, וכי הצי האיראני חדל להיות גורם משמעותי בזירה. נותר רק לחכות בשצבא ארה"ב באמת יכבד וימשש את ההסכם הנ"ל.