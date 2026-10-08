 דלג לתוכן הראשי
שר המלחמה מצהיר:

ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון"

במהלך קבלת הפנים לצוות נושאת המטוסים שחזרה ממשימתה, שר המלחמה האמריקני סיפר על "הסכם" משונה עם הצי האיראני והסביר מה עלה בגורל עשרות כלי השיט האיראניים (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' סיפק השבוע אמירה יוצאת דופן על המלחמה מול , כאשר התייחס באופן משועשע לפגיעה הקשה שספג הצי האיראני במהלך הלחימה.

הדברים נאמרו אתמול (7 באוקטובר) במהלך קבלת הפנים לצוות נושאת המטוסים האמריקנית USS Abraham Lincoln, שחזרה ל לאחר פריסה ממושכת. הגסת' שיבח את אנשי הצוות על פעילותם במלחמה מול איראן, ולאחר מכן עבר לתיאור ציוני הדרך של המשימה.

ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון"
ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון" (צילום: הפנטגון)

בין הדברים אמר:

"להשמיד את האויב כפי שעשיתם. אתם יודעים, עשיתם הסדר. הייתם מרכזיים בהסדר שעשינו עם הצי האיראני לפני הסכסוך הזה. החלטנו לחלוק את האוקיינוס עם הצי האיראני – הם קיבלו את החצי התחתון"

הגסת' לא הסתפק במספר כלי השיט. הוא מנה בפני אנשי הצוות את הישגי הפריסה של נושאת המטוסים וקבוצת התקיפה שלה, ובהם כ־10,000 גיחות, כ־23 אלף שעות טיסה מבצעיות וכמעט 4,000 גיחות קרב, לצד הטלת כ־1.5 מיליון ליברות של חימוש. לדבריו, הפעילות בוצעה ללא תאונת מטוס במהלך המשימה.

ההתבטאות הנוכחית של הגסת' היא משפט שכבר השתמש בו בתחילת המלחמה. ב־19 במרץ, במהלך תדרוך בפנטגון, הוא אמר כי ארצות הברית "החליטה לחלוק את האוקיינוס עם איראן" וכי "נתנו להם את החצי התחתון". באותו תדרוך טען כי הכוחות האמריקניים פגעו או הטביעו יותר מ־120 כלי שיט של הצי האיראני, וכי הצי האיראני חדל להיות גורם משמעותי בזירה. נותר רק לחכות בשצבא ארה"ב באמת יכבד וימשש את ההסכם הנ"ל.
ארה"באיראןצבא ארה"בפיט הגסת'הצי האמריקני

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר