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מה יכול להשתבש?

מרדף ברחובות: קשישה ניסתה להימלט מהרודף - ללא הצלחה

המחזה החריג תועד ברחוב והותיר את העוברים והשבים מבולבלים: קשישה שנעה עם עגלת קניות החלה להימלט במהירות, כשמשהו לא צפוי ממשיך להתקרב (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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מחזה מוזר התרחש ברחובות , כאשר קשישה שנעה עם עגלת קניות נראתה נמלטת במהירות ממשהו שנע בעקבותיה. אלא שהפעם לא היה מדובר באדם או בבעל חיים, אלא ברובוט משלוחים.

בסרטון שהופץ ברשת ונקלט גם בדיווח של כלי תקשורת מקומי, נראית האישה צועדת בשביל הולכי רגל כאשר הרובוט נוסע מאחוריה. בשלב מסוים היא מגבירה את הקצב ואף מתחילה לרוץ, בעוד הרובוט ממשיך להתקדם אחריה ומצמצם את המרחק ביניהם.

מרדף ברחובות: קשישה ניסתה להימלט מהרודף - ללא הצלחה
מרדף ברחובות: קשישה ניסתה להימלט מהרודף - ללא הצלחה (צילום: רשתות חברתיות)

הסיבה להתנהגות הרובוט אינה ברורה. לפי הדיווחים, לא ידוע אם מדובר בתקלה במערכת הניווט, בזיהוי שגוי של האישה כמכשול, או ברובוט שפשוט המשיך במסלול שתוכנן לו. בשלב מסוים הוא נמצא במרחק של מטרים ספורים בלבד מהקשישה, שממשיכה להתרחק ממנו.

הרובוטים הללו, שהפכו בשנים האחרונות למראה מוכר יותר ברחובות הערים ברוסיה, נועדו לבצע משלוחים באופן עצמאי ולנווט בין הולכי רגל, כלי רכב ומכשולים באמצעות מערכות חישה וניווט.

אלא שככל שהם הופכים לחלק מהמרחב העירוני, מופיעים גם רגעים משונים שבהם ההתנהגות שלהם מעוררת לא מעט תהיות.
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