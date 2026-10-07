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משטרת פריז אסרה על קיום הפגנה של ארגון "Urgence Palestine" שתוכננה להיערך היום (רביעי) בבירה, במקביל לציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. במקביל, גל מחאות התלמידים ברחבי צרפת נמשך ואף החריף, לאחר שביום שלישי יצאו לרחובות מאות אלפי בני אדם ונרשמו מאות מעצרים ועימותים עם המשטרה.

משטרת פריז הודיעה אתמול על איסור ההפגנה שאותה ביקש לקיים ארגון "Urgence Palestine" תחת הכותרת "נגד רצח העם בעזה ולמען כיבוד הפסקת האש". ההפגנה תוכננה להיערך היום, 7 באוקטובר, בין השעות 18:30 ל־21:00. ההחלטה התקבלה לבקשת שר הפנים הצרפתי לורן נונז. מפקד משטרת פריז, פטריס פור, הסביר כי יום 7 באוקטובר מציין השנה שלוש שנים למתקפת חמאס על ישראל, וכי במועד זה צפויות להתקיים ברחבי העיר שורה של עצרות ואירועי זיכרון. לדבריו, לנוכח רמת האיום הטרוריסטי הגבוהה בצרפת והיקף האנטישמיות במדינה, קיום הפגנה מסוג זה באותו יום עלול ליצור "סיכונים משמעותיים להפרות סדר". האיסור מגיע על רקע מתיחות רחבה ממילא ברחובות צרפת. המדינה מתמודדת בשבועות האחרונים עם גל מחאות בהובלת תלמידי תיכון וסטודנטים, שהחל סביב סוגיות הנוגעות למערכת החינוך והתפשט במהירות לערים רבות ברחבי המדינה.

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מאות אלפים יצאו לרחובות

יום שלישי היה אחד מימי המחאה הגדולים ביותר מאז תחילת התנועה. לפי משרד הפנים הצרפתי, כ־266 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות ברחבי המדינה, בהם כ־56 אלף בפריז. מארגני המחאה מסרו מספר גבוה בהרבה – כ־450 אלף משתתפים ברחבי צרפת וכ־100 אלף בבירה.

המחאות מתקיימות במחאה על מצבה של מערכת החינוך: התלמידים והארגונים התומכים בהם מעלים טענות על מחסור במורים ובצוותים, כיתות עמוסות, מבני בתי ספר במצב ירוד, מחסור במשאבים ואי־שוויון במערכת. התנועה התרחבה מעבר לתלמידים, כאשר מורים, הורים, סטודנטים ואיגודי עובדים הצטרפו להפגנות.

לצד ההפגנות התקיימו גם חסימות של מוסדות חינוך. מאות בתי ספר שובשו או נסגרו באופן חלקי, ובחלק מהמוקדים הפגנות שהחלו באופן שקט הידרדרו לעימותים עם כוחות הביטחון.

הימין הצרפתי מאשים את השמאל הקיצוני של מלנשון בליבוי האש תרתי משמע ברחובות צרפת, והפגנות השנאה נגד השוטרים מצד מחוקקים, ראשי עיר ונבחרי ציבור.

בהפגנות נצפו לא מעט דגלי פלסטין והושמעו סיסמאות תמיכה בטרור וברצח יהודים.

מאות נעצרו, עימותים עם המשטרה

המשטרה הצרפתית דיווחה על 488 מעצרים במהלך יום שלישי בלבד. מאז תחילת גל המחאות נעצרו, לפי הרשויות, יותר מ־6,500 בני אדם. במקביל דווח על מאות פצועים בקרב תלמידים, אנשי צוות וכוחות הביטחון.

ידו של נער בן 15 נקטעה לחלוטין בזמן שרימון שניסה להשליך בחזרה על שוטרים התפוצץ בידו.

בכמה ערים נעשה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, והיו עימותים בין מפגינים לכוחות משטרה. במקביל, הרשויות והארגונים לזכויות אדם מציגים גרסאות שונות ביחס לאופן שבו התנהלו כוחות הביטחון במהלך האירועים, ובכמה מקרים נפתחה חקירה לבדיקת טענות לשימוש בלתי ראוי בכוח.

גם אנשי כוחות הביטחון נפגעו במהלך ההתפרעויות. לפי הנתונים שפורסמו, מאות שוטרים נפצעו מאז תחילת המחאה, ובמקביל דווח על פגיעות בעשרות אנשי צוות במערכת החינוך.

הממשלה תחת לחץ

היקף המחאה מציב לחץ משמעותי על ממשלת צרפת, שנדרשת להתמודד במקביל עם המשבר במערכת החינוך ועם הפרות הסדר המתמשכות. ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הכיר בדרישות התלמידים והבטיח לקדם צעדים לשיפור התנאים במערכת, בעוד הממשלה מדגישה כי אין הצדקה לאלימות או לפגיעה ברכוש.

המחאה צפויה להימשך גם בימים הקרובים, כאשר ארגוני התלמידים והעובדים דורשים מהממשלה לעבור מהבטחות לצעדים מעשיים ולשינויים בתקצוב מערכת החינוך.

כך, בעוד פריז נערכת היום לאירועי הזיכרון לציון שלוש שנים ל־7 באוקטובר, הרשויות מנסות למנוע מוקד נוסף של חיכוך ברחובות הבירה – וזאת כאשר ברחבי צרפת נמשך אחד מגלי המחאה המשמעותיים של השנים האחרונות.