בריטניה מנהלת מאמץ דיפלומטי אחרון בניסיון למנוע מישראל לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כאשר בלונדון גוברת ההבנה כי מימוש המהלך הישראלי עלול להביא להסלמה חריגה ביחסים בין שתי המדינות, כך לפי דיווח ב-BBC.

הקונסוליה, הפועלת בנפרד משגרירות בריטניה בתל אביב, צפויה להיסגר כבר ביום חמישי, לאחר שישראל הודיעה בספטמבר כי בכוונתה לסגור אותה בתוך 30 יום בתגובה לסנקציות שהטילה בריטניה על ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. אם לא יושג הסכם של הרגע האחרון, הקונסוליה, שהוקמה לראשונה בשנת 1838, תחדל לפעול.

בבריטניה חוששים כי סגירת הנציגות לא תסתיים בצעד דיפלומטי סמלי. לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, לונדון שוקלת בתגובה לגרש עד 27 דיפלומטים ישראלים המשרתים בבריטניה – צעד חריג במיוחד בין מדינות הנחשבות לבעלות ברית.

האפשרות הבריטית לגרש מספר כה גדול של דיפלומטים ישראלים מעוררת חשש ממשי מפני פגיעה עמוקה ביחסים בין המדינות. מתיו גולד, שגריר בריטניה לשעבר בישראל, הזהיר כי מהלך כזה עלול לגרום "נזק חמור" לקשרים בין שתי המדינות, לרבות בתחומי הביטחון, ההגנה והטכנולוגיה. לדבריו, גירוש רוב הדיפלומטים הישראלים מלונדון כבר לא יהיה צעד סמלי, אלא פגיעה ממשית ב"תשתית ובמבנה" היחסים בין המדינות.

המתיחות מגיעה לשיאה לאחר שג'ונתן פאוול, היועץ לביטחון לאומי של בריטניה, הגיע בשבוע שעבר לביקור חשאי בישראל במטרה לדון במשבר. לפי הדיווח, הוא עזב את ישראל מבלי שהושג הסכם שימנע את סגירת הקונסוליה.

הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ממלאת תפקיד מרכזי בקשרי בריטניה עם הפלסטינים בעיר, וכן בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד כבר הבהיר בעבר כי ממשלתו אינה מעוניינת בסגירת הנציגות, והזהיר כי הדבר יפגע בעבודה "החשובה" לדבריו שמבצעת בריטניה עבור התושבים באזורים אלה.

המשבר החל לאחר שבריטניה הטילה סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון. הסנקציות אוסרות על יבוא מוצרי התנחלויות ומכוונות גם נגד חברות ואנשים המספקים שירותים הקשורים להרחבת ההתנחלויות. ישראל הגיבה בצעד משלה והודיעה על סגירת הקונסוליה.

יו"ר ועדת החוץ של הפרלמנט הבריטי, אמילי ת'ורנברי, תקפה את המהלך הישראלי וטענה כי לישראל אין סמכות לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים, שאותה הגדירה כשטח פלסטיני כבוש. היא קראה לממשלת בריטניה להתנגד למהלך.

במקביל, במשרד החוץ הבריטי מסרבים בשלב זה להתייחס רשמית לאפשרות של גירוש דיפלומטים ישראלים, ומבהירים כי אינם מגיבים ל"ספקולציות ולדיונים המתנהלים". עם זאת, עצם הדיווחים על האפשרות מעידים על חומרת המשבר: אם הקונסוליה אכן תיסגר, בריטניה עלולה לבחור בתגובה דיפלומטית חריגה שתהפוך את העימות הנוכחי למשבר מהחמורים שידעו היחסים בין לונדון לירושלים בשנים האחרונות.