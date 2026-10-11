נשמט בעריכה? הקטע החשוב על אבינתן אור שלא שודר ב"עובדה"

דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, חשפה אמש בתוכנית "הפטריוטים" קטע שלדבריה נשמט בעריכת הריאיון שהעניק בנה לתוכנית "עובדה" של ערוץ 12. במרכז הדברים עומדת שיחה שקיים אבינתן עם אחד ממחזיקיו בשבי חמאס, ביום שבו שוחרר.

לדברי דיצה אור, ביום השחרור פנה בנה למחבל שכונה אבו חסן, ושאל אותו כיצד חמאס מסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בידיו ביום אחד. "איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד?", שאל אבינתן.

תשובתו של המחבל, כפי שהעבירה אותה אמו של אבינתן, הייתה: "חמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים".

דיצה אור סיפרה כי אותו מחבל, שהיה בין מי שהחזיקו בבנה בשבי, חוסל מאז. לדבריה, הסיפור על השיחה בין השניים לא נכלל בריאיון ששודר ב"עובדה".

בין הדברים סיפרה דיצה:

"אמנם זה נפל בעריכה, אבל אבינתן סיפר שביום שהוא השתחרר הוא ניגש לאבו חסן שהוא כבר איקס, (חוסל) דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו והוא

אבינתן אמר לו, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם שחררים את כולנו ביום אחד? אז חסן אמר לו החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים".

"אז גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמהתחלה צדקנו. שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה".