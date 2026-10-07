בריאיון לתוכנית עובדה של ערוץ 12 נשמעה עדות מצמררת מפי אבינתן אור הריאיון שהעניק חושף טפח מהתמודדותו הרוחנית והנפשית במעמקי האדמה בשבי חמאס.

ביום ה-79 לשהותו בשבי, כשהוא מוחזק בבדידות ובתנאים קשים, פנה אור במונולוג גלוי וחשוף לאלוקים בדרישה המבוססת על המצווה שקפד לקיים. למרות שהוריד את הכיפה שנים קודם לכן ולא עמד עמו בקשר רציף במשך שבע שנים, בחר לדבר עמו בגלוי על מצוות כיבוד הורים והגמול המוצמד לה.

"מדבר איתך דוגרי"

אבינתן אור סיפר בתוכנית עובדה:

"ביום ה-79 אני מדבר עם אלוקים ואני אומר לו: אני יודע ששבע שנים לא דיברתי איתך בכלל, ואני יודע שזה עכשיו צבוע לבוא ולדבר איתך כי כשאני פתאום צריך משהו אז פתאום אני בא אליך.

ואני יכול אפילו יותר מזה – סיכוי טוב שכשאני אצא מפה אני שוב פעם אשכח אותך, אז אני לא אבוא ואספר לך סיפורים, אני מדבר איתך דוגרי. בתורה, בעשרת הדיברות, כתוב 'כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך'.

זה חלק שהשתדלתי, גם לפני השביעי, מאוד השתדלתי להיות שם בשביל ההורים שלי, מאוד השתדלתי לכבד אותם – גם אחרי שהורדתי את הכיפה. ועכשיו תוכל לקיים את החלק של 'למען יאריכון ימיך', וההמשך של הפסוק זה 'על פני האדמה' – לא מתחת לאדמה. אני עשיתי את החלק שלי, עכשיו תורך לעשות".