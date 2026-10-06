שורד השבי אבינתן אור התראיין לראשונה מאז שחרורו משבי חמאס, וחשף את עמדתו באשר לעסקת החטופים - בניגוד גמור לעמדת הוריו שהתנגדו ל'עסקה בכל מחיר'.

בראיון לתוכנית 'עובדה' בקשת 12, התבטא אור בבהירות: "המחלוקת הייתה סביב דיני נפשות - האם אתה מציל חיים עכשיו או גם אחר כך, לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה - אבל בהמשך ישב כאן מישהו אחר במקומי".

"לי היה ברור שלא צריך לעשות עסקה בכל מחיר. שישראל צריכה לצאת מהמלחמה הזו מנצחת", הוסיף אור בראיון.

אור שיתף על שיחה שניהל עם מחבלי חמאס במהלך השבי: "אמרתי לשובה: אשאר פה יום, יומיים, שנה, שנתיים ואפילו עשר שנים. בסוף תבינו שאני לא שווה לכם - וזה יהיה הניצחון".

בהמשך הראיון שיחזר אבינתן את השיחה הראשונה עם הוריו כשנפגש איתם במחנה רעים שעה קלה לאחר השחרור מהשבי: "כשהם פגשו אותי הם אמרו לי: 'אנחנו מקווים שאתה לא כועס עלינו'. עניתי להם: 'אני לא כועס עליכם, אני גאה בכם'. ההורים שלי נלחמו עליי. ההורים שלי נלחמו עליי כמו מטורפים".