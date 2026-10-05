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הסרטון המחריד שפרסמה | צפו

יעקב אשר מגיב לשרן השכל: "אם חרדי ייפגע כתוצאה מההסתה הזו, הדם על הידיים שלך"

יו"ר יהדות התורה הגיב בחריפות לסרטון שפרסמה יו"ר ישראל תחילה • "התרת דמם של החרדים בסגנון שזכור מתקופות אפלות" | גם ח"כ פרוש הגיב: "תעמולת בחירות אנטישמית" (חרדים)

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הסרטון שפרסמה השכל
הסרטון שפרסמה השכל (צילום: מתוך הטוויטר)

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר מסר הערב (שני) תגובה חריפה במיוחד לסרטון שפרסמה יו"ר מפלגת 'ישראל תחילה' שרן השכל, בו נראה בחור חרדי מתקרב לחייל צה"ל פצוע ולוקח ממנו כסף. בכותרת הסרטון נכתב 'קהל שבוי'.

"סרטון הסתה אנטישמי, שמעיד בעיקר על יוצריו - שונאי אדם ושונאי דת", מסר אשר בתגובה. "זו התרת דמם של החרדים בסגנון שזכור מתקופות אפלות בהיסטוריה".

יו"ר יהדות התורה הוסיף אזהרה חדה: "אם חרדי ייפגע כתוצאה מההסתה הזו, הדם על הידיים של שרן השכל".

גם ח"כ מאיר פרוש הגיב בחריפות לסרטון. "מה לנו להלין נגד מפלגת הירוקים מבריטניה, כאשר סגנית שר החוץ לשעבר כאן בישראל מפרסמת תעמולת בחירות אנטישמית", כתב פרוש.

כזכור, השכל כיהנה עד לא מכבר כסגנית שר החוץ בממשלת נתניהו. לאחרונה היא פרשה מסיעת 'תקווה חדשה' של שר החוץ גדעון סער והקימה מפלגה חדשה בשם 'ישראל תחילה'. במסגרת פעילותה הפוליטית החדשה, היא זכתה לתמיכתו של יונתן פולארד, המרגל לשעבר שריצה 30 שנות מאסר בארצות הברית.

פולארד הצטרף למפלגתה של השכל באוגוסט האחרון, כאשר במעמד משותף סמוך לכותל המערבי הוא מסר: "ב-7 באוקטובר ראיתי שהמדינה ננטשה ונבגדה. איתך אני מקווה שתהיה ממשלה חדשה שמוקדשת לשמירה על הארץ ועם ישראל". הוא שיבח את השכל על מאבקה למען שחרורו בעבר: "את נלחמת עבורי בלי להתרברב על כך".
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