עלו לרגל בחג

במהלך חג הסוכות עלו חברי הכנסת של 'דגל התורה' בראשות יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר לסוכתו של מנהיג הציבור הליטאי הגאון רבי דב לנדו.

בפגישה הארוכה דיברו החברים על מערכת הבחירות הקרבה וקיבלו את ברכתו של ראש הישיבה, כאשר המנהיג בירך בחום את מנהל מטה ההסברה והח"כ המיועד דודי זלץ. בתיעוד בלעדי שמתפרסם כעת לראשונה, נראה יעקב אשר מספר לרב לנדו על עיתונאית לשעבר שהשמיעה דברים קשים כנגד הציבור החרדי. "יש איזה עיתונאית לשעבר (רינה מצליח. ח״ב) - היום היא סתם יש לה דעות", מסר אשר לראש הישיבה, "אז היא אמרה שכשהיא מגיעה לאיזה מקום והיא רואה שם חרדים היא בורחת הצידה". אשר הבהיר לרב לנדו את חומרת הדברים: "אם אני הייתי אומר דבר כזה חלילה על המגזר הערבי היו מאשימים אותי באנטישמיות".

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ראש הישיבה שאל: "למה היא אמרה את זה? למה היא בורחת?"

"היא לא יכולה להיות עם חרדים כנראה", השיב אשר.

הגר"ד לנדו הגיב בחריפות: "שתלך לרופא".

אשר הוסיף: "אני לא מודאג מזה שהיא בורחת".

"היא גם שקרנית - היא לא בורחת", מסר ראש הישיבה.

"לחשוב שמישהו חרדי היה אומר דבר כזה", אמר אשר.

הגר"ד לנדו סיכם את דבריו בתגובה נוקבת: "אדם שונא, לא סתם שונא - שונא פרימיטיבי מדבר ככה. אדם מתורבת לא מדבר ככה - זה אנשים לא מתורבתים".

במהלך ימי החג התקיימו מספר פגישות של גדולי ישראל בסוכת ראש הישיבה, כאשר הוא הדגיש כי עולם התורה עומד לפני "מערכה גורלית וקיומית".

מי שעלה למעונו של ראש הישיבה ושמע ממנו הדרכות מפורטות לקראת הבחירות, הם היו"ר החדש, יעקב אשר והח"כ הוותיק יצחק פינדרוס.

יחד איתם עלו ובאו, מנהל מטה ההסברה דודי זלץ, מנהל מטה קהילות יהודה ויספיש, והח"כים המיועדים החדשים; משה רוזנטל ודוד אוחנה וכן חבר הכנסת שלעבר אליהו ברוכי, לאחר מכן עלו חברי הכנסת למעונו של ראש הישיבה ורעו להנהגה הגאון רבי משה הלל הירש.