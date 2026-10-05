 דלג לתוכן הראשי
פרסום ראשון | צפו

המנהיג הגר"ד לנדו שוחח עם חברי הכנסת כנגד העיתונאית שדיברה נגד חרדים; "רק פרימיטיבי מדבר ככה"

יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר סיפר לרב לנדו על עיתונאית שאמרה שהיא בורחת ממקומות עם חרדים, ראש הישיבה הגיב בחריפות ואמר בין היתר: "אדם מתורבת לא מדבר ככה" | צפו בשיח המלא שהיה בין ראש הישיבה לחברי הכנסת (חדשות חרדים)

חב
חנני ברייטקופף
כיכר השבת |
9
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
עלו לרגל בחג

במהלך חג הסוכות עלו חברי הכנסת של '' בראשות יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר לסוכתו של מנהיג הציבור הליטאי הגאון רבי דב לנדו.

בפגישה הארוכה דיברו החברים על מערכת הבחירות הקרבה וקיבלו את ברכתו של ראש הישיבה, כאשר המנהיג בירך בחום את מנהל מטה ההסברה והח"כ המיועד דודי זלץ.

בתיעוד בלעדי שמתפרסם כעת לראשונה, נראה יעקב אשר מספר לרב לנדו על עיתונאית לשעבר שהשמיעה דברים קשים כנגד הציבור החרדי. "יש איזה עיתונאית לשעבר (רינה מצליח. ח״ב) - היום היא סתם יש לה דעות", מסר אשר לראש הישיבה, "אז היא אמרה שכשהיא מגיעה לאיזה מקום והיא רואה שם חרדים היא בורחת הצידה".

אשר הבהיר לרב לנדו את חומרת הדברים: "אם אני הייתי אומר דבר כזה חלילה על המגזר הערבי היו מאשימים אותי באנטישמיות".

התיעוד המלא
התיעוד המלא

ראש הישיבה שאל: "למה היא אמרה את זה? למה היא בורחת?"

"היא לא יכולה להיות עם חרדים כנראה", השיב אשר.

הגר"ד לנדו הגיב בחריפות: "שתלך לרופא".

אשר הוסיף: "אני לא מודאג מזה שהיא בורחת".

"היא גם שקרנית - היא לא בורחת", מסר ראש הישיבה.

"לחשוב שמישהו חרדי היה אומר דבר כזה", אמר אשר.

הגר"ד לנדו סיכם את דבריו בתגובה נוקבת: "אדם שונא, לא סתם שונא - שונא פרימיטיבי מדבר ככה. אדם מתורבת לא מדבר ככה - זה אנשים לא מתורבתים".

במהלך ימי החג התקיימו מספר פגישות של גדולי ישראל בסוכת ראש הישיבה, כאשר הוא הדגיש כי עולם התורה עומד לפני "מערכה גורלית וקיומית".

מי שעלה למעונו של ראש הישיבה ושמע ממנו הדרכות מפורטות לקראת הבחירות, הם היו"ר החדש, יעקב אשר והח"כ הוותיק יצחק פינדרוס.

יחד איתם עלו ובאו, מנהל מטה ההסברה דודי זלץ, מנהל מטה קהילות יהודה ויספיש, והח"כים המיועדים החדשים; משה רוזנטל ודוד אוחנה וכן חבר הכנסת שלעבר אליהו ברוכי, לאחר מכן עלו חברי הכנסת למעונו של ראש הישיבה ורעו להנהגה הגאון רבי משה הלל הירש.
דגל התורהסוכותיעקב אשרהרב דב לנדוחול המועד סוכותהגר"ד לנדוחג סוכותדודי זלץרבי דב לנדוהרב דוב לנדו

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר