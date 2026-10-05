רגע מרגש במיוחד נרשם בישיבת תורת זאב (סולובייצ'יק) בבית שמש, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק נכנס למעמד הקפות שניות בליווי בנו המיוחד בלבד - ולא עם כל הרמי"ם כמקובל.

המחווה המיוחדת של ראש הישיבה, שבחר להיכנס למעמד החגיגי דווקא בליווי בנו המיוחד ולא עם צוות הרמי"ם, נועדה להעניק לבנו את מלוא תשומת הלב והיחס המיוחד. הרגע הסעיר את הנוכחים במעמד, שראו בכך ביטוי לגישה החינוכית המיוחדת של ראש הישיבה כלפי ילדים מיוחדים.

ישיבת תורת זאב, שעברה לפני מספר שנים מירושלים לבית שמש, ממשיכה להוות מרכז תורני חשוב בעיר. הגר"ב סולובייצ'יק, שכיהן בעבר כחבר בוועדת הרבנים של דגל התורה בירושלים לצד הגר"ד כהן והגר"י אפרתי, עזב את הוועדה עם מעבר הישיבה לבית שמש.

המחווה של ראש הישיבה מדגישה את החשיבות שמייחסים גדולי ישראל ליחס מיוחד כלפי ילדים ובחורים מיוחדים, תוך הקפדה להעניק להם את מלוא תשומת הלב והכבוד המגיעים להם.