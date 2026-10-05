( צילום: Michael Appleton/City Hall photo )

ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שהגיע לשכונת קראון הייטס בברוקלין במהלך ימי חול המועד לאירוע, התארח בביקור משפחתי בביתו של העסקן החב"די הבולט בשכונה יעקב ברמן.

"אירחנו אותו כדי לשתף אותו ביופי ובמשמעות של החג", משתף ברמן בשיחה עם 'כיכר השבת'. "זה היה ביקור אישי, לא במסגרת רשמית. בסוכה השתתפו רק אנשי הצוות שלו ובני משפחתי". הנוכחים שוחחו על חג הסוכות, על בני המשפחה ועל המסרים של חג שיהודים חוגגים כבר אלפי שנים. ילדיו של המארח סיפרו לראש העיר על "האושפיזין" - האורחים שמוזמנים לסוכה בכל יום מימות החג, כמובא בזוהר. בערב שבו התארח ממדאני, האושפיזין היה אהרן הכהן, הידוע כמי שפעל להרבות שלום. "בירכנו את ראש העיר, שיוביל אחדות ויפעל לחבר בין תושבי ניו יורק", משתף ברמן.

( צילום: Michael Appleton/City Hall photo )

ברמן גם סיפר לראש העיר כי הבית שבו מתגורר בשכונה הוא מאחורי הבית שבו התגורר הרבי מליובאוויטש. הוא שיתף בכמה זיכרונות שלו מהתקופה שבה הרבי התגורר בבית.

ביקורו של ממדאני הצית סערה משני צדי המתרס. גורמים בקהילות יהודיות ביקרו אותו על כך שנפגש עם פרו-פלסטיני, בעל ביטויים קשים נגד ישראל והמדיניות בה. מנגד, גורמים אנטישמים ביקרו את ראש העיר על ביקורו בבית המשפחה החרדית, שבה בעבר התבטאו קשות נגד ממדאני.

ברמן משיב לטענות. "ראש העיר יודע היטב שאני ומשפחתי תומכים בישראל. הגישה שלי, כפי שאני מבין אותה מתורתו של הרבי מליובאוויטש, היא שלעולם אין לסגור את הדלת בפני שיח. שום דבר לא מושג באמצעות סירוב לקיים הידברות. אפשר לנהל שיחה ובמקביל לעמוד איתן על האמונות שלנו ולהישאר גאים במורשת שלנו".