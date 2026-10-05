שמחת בר המצווה לבנו של מוישי רבר, מבכירי יהדות התורה, נערכה אמש (ראשון) בעיר אלעד, בהשתתפות קהל רב, גדולי תורה ואדמו"רים, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים, עסקנים ובכירים במערכת הציבורית.

במהלך הערב הגיעו להשתתף בשמחה ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והאדמו"ר מויז'ניץ, שבירכו את חתן בר המצווה ואת בני המשפחה.

לצדם השתתפו בשמחה רבנים ואישי ציבור רבים מכל גווני הציבור החרדי, לצד בכירים במערכת הפוליטית והציבורית. בין המשתתפים היה גם מנהל המרכז הרפואי הדסה, פרופ' יורם וייס, שהגיע לשמחה וניגש להתברך אצל האדמו"ר מויז'ניץ.