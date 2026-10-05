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כל המי ומי הגיעו לאלעד: שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר • גלריה

גדולי תורה ואדמו"רים, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים ובכירי המערכת הציבורית והפוליטית השתתפו בשמחת בר המצווה לבנו של מוישי רבר, מבכירי יהדות התורה, שנערכה באלעד • ראש הישיבה הגרמ"ה הירש והאדמו"ר מויז'ניץ הגיעו להשתתף בשמחה, לצד שורה ארוכה של אישי ציבור מכל רחבי הארץ • צפו בגלריה (אנשים)

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איציק אוחנה
כיכר השבת |
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שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)

שמחת בר המצווה לבנו של מוישי רבר, מבכירי יהדות התורה, נערכה אמש (ראשון) בעיר אלעד, בהשתתפות קהל רב, גדולי תורה ואדמו"רים, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים, עסקנים ובכירים במערכת הציבורית.

במהלך הערב הגיעו להשתתף בשמחה ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והאדמו"ר מויז'ניץ, שבירכו את חתן בר המצווה ואת בני המשפחה.

לצדם השתתפו בשמחה רבנים ואישי ציבור רבים מכל גווני הציבור החרדי, לצד בכירים במערכת הפוליטית והציבורית. בין המשתתפים היה גם מנהל המרכז הרפואי הדסה, פרופ' יורם וייס, שהגיע לשמחה וניגש להתברך אצל האדמו"ר מויז'ניץ.

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר (צילום: שלומי כהן)
יהדות התורהאלעדבר מצווהמשה רבר

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