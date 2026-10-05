השלג בסיביר חיכה עד מוצאי החג: כך חגגו את סוכות בקור העז

סוכות בסיביר 10 10 0:00 / 1:31 סוכות בסיביר

בזמן שבישראל חג הסוכות עבר במזג אוויר נוח יחסית, בסיביר נערכים מדי שנה לאפשרות של גשם, קור ואפילו שלג במהלך החג. אלא שהשנה השלג המתין עד לאחר יום טוב שני של שמחת תורה, ובקהילה היהודית המקומית זכו לחגוג את סוכות במזג אוויר נעים יחסית.

הרב ירחמיאל גורליק, שליח חב"ד בסיביר, סיפר ל'כיכר השבת': "תודה לה' הטוב שחיכה לנו עם השלג עד לאסרו חג על מנת שנוכל לחגוג סוכות חם ונעים ב"ה". לדבריו, למרות שאינם ישנים בסוכה, מצוות הישיבה בסוכה מתקיימת גם בתנאי מזג אוויר קשים: "אנחנו לא ישנים בסוכה, אבל גם כוס מים רק בסוכה, אפילו בגשם ושלג. לא קל לשבת סעודת יום טוב בגשם או בקור. ברוך ה' היה חם ונעים". בסיביר, שם הטמפרטורות בחורף עשויות לרדת אל מתחת לאפס, הסוכה נבנית באופן שמסייע להתמודד עם הקור. "בגלל שהרבה פעמים מאוד קר פה, יכול להיות גם מינוס, אז בונים את הסוכה די אטומה. אנחנו עושים אותה כמו חממה, וזה די עוזר שלא ייכנס קור דרך הקירות", מסביר הרב גורליק.

השלג בסיביר 10 10 0:00 / 0:16 השלג בסיביר

בקור העז משתמשים בקהילה גם בגופי חימום חשמליים או על גז, כדי לאפשר ישיבה ממושכת בסוכה. השנה, לדבריו, בשעות היום השמש אפשרה לשבת בסוכה בנוחות יחסית.

הסוכה של הקהילה היא הסוכה היחידה בעיר, והיא משמשת את יהודי המקום לאורך כל החג. "יהודים מכל העיר כל הזמן, כל היום וכל הלילה, באים לשבת קצת בסוכה, לשתות משהו וגם ליטול ארבעת המינים. היה סוכות כמו שצריך", סיפר הרב גורליק.

גם מועד החג משפיע על תנאי מזג האוויר. לדבריו, השנה, כשהחג חל בספטמבר, מזג האוויר היה נוח יחסית, בעוד שבשנה הבאה, כשהחג יחול באוקטובר, צפוי להיות קר יותר.