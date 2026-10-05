איום אנטישמי חריג: תושב מדינת ג'ורג'יה בדרום ארצות הברית נעצר והואשם באיומי טרור נגד שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת' ונגד בני משפחתו.

לפי כתב האישום שהוגש ב־25 בספטמבר 2026 לבית המשפט הפדרלי במחוז הצפוני של ג'ורג'יה, החשוד, ג'ונתן מארק סוסור, פרסם ב־28 ביולי איום מפורט ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), ובו דרש מהגסת' לבצע פיגוע ירי בבית כנסת של חב"ד - ואיים לרצוח את בני משפחתו אם לא ייענה לדרישתו.

"אם תחבר בעצמך מצלמת GoPro לראש ותטהר בית כנסת של חב"ד עם רובה השירות - תחמוק מעונש, פיט הגסת'", ציטט כתב האישום את דברי החשוד. "אחרת, כל משפחתך תיהרג עד האחרון שבהם".

האזכור של מצלמת הג'ו פרו בולט על רקע העובדה שמחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בשמחת תורה השתמשו במצלמות מסוג זה כדי לתעד את מעשי הטבח ולהעבירם בשידור חי.

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לפי הדיווח באתר JNS, זו לא הפעם היחידה שבה החשבון של סוסור פרסם איומים נגד שר ההגנה. קודם לכן פורסמו בו לכאורה איומים נוספים לפגיעה בהגסת' ובבני משפחתו, לצד תמונות של השר וילדיו.

עוד דווח כי בעת פרסום האיום, סוסור שהה במחוז פולטון שבג'ורג'יה, בעוד הגסת' היה בוושינגטון הבירה. בחקירתו הודה סוסור בפני גורמי אכיפת החוק כי הוא שפרסם את ההודעה, כך לפי מסמכי התיק.

החשוד נעצר ב־25 בספטמבר בידי משטרת אלפרטה שבג'ורג'יה, והוגשו נגדו מספר סעיפי אישום חמורים. לפי רישומי בית המעצר במחוז פולטון, סוסור מואשם בשלושה סעיפים של הפצת מידע הקשור לטרור באמצעות מחשב, סעיף אחד של תקשורת מטרילה, סעיף אחד של מעקב ושלושה סעיפים של איומי טרור.

בנוסף, הוא עומד בפני אישום פדרלי של העברת איום בסחר בין־מדינתי. הוא מוחזק במעצר בערבות שנקבעה על 10,000 דולר.

רישומי בית המשפט חשפו כי לחשוד עבר פלילי עשיר בשנים האחרונות. אדם בעל אותו שם ותיאור, ובאותו מחוז, נעצר בעבר בגין תקיפה ואלימות במשפחה ב־2023, אלימות במשפחה ותקיפת שוטר ב־2024, ואיומי טרור, תקיפה חמורה והסגת גבול ב־2025.

בעקבות האיום הנוכחי נגד חב"ד, ה־SCN והפדרציה היהודית של אטלנטה רבתי הוציאו התרעת אבטחה למוסדות יהודיים . לאחר הערכה משותפת של הפדרציה, ה־SCN וגורמי אכיפת החוק, נקבע כי אין איום אמין מתמשך על הקהילה היהודית הקשור לאירוע. עם זאת, המוסדות היהודיים נקראו להישאר דרוכים ולדווח על פעילות חשודה למשטרה.

עבור קהילת חב"ד־ליובאוויטש, המקרה משמש תזכורת נוספת לחשיבות שמירה על אבטחה נאותה בבתי חב"ד, בתי כנסת, בתי ספר ואירועים קהילתיים — תוך המשך הבטחת פתיחות וקבלת פנים חמה במוסדות אלו כמרכזי חיים יהודיים.

באתר 'קראון הייטס אינפו' דווח כי בקהילה החב"דית ציינו כי בתי כנסת ובתי חב"ד ברחבי ארצות הברית משמשים כמרכזים בולטים של החיים היהודיים, ולכן עשויים להיות יעד לאיומים מסוג זה. המקרה הנוכחי משמש עבור השלוחים

המעצר מגיע בתקופה של חשש מוגבר מאיומים אנטישמיים נגד מוסדות יהודיים ברחבי ארצות הברית. תובעים פדרליים בג'ורג'יה הגישו לאחרונה מספר תיקים הכוללים איומים מקוונים וטלפוניים לכאורה נגד יהודים וארגונים יהודיים.