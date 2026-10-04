בשירות הצבא האמריקני: אילון מאסק מצטרף לשורות הפנטגון

מאסק ( צילום: By The White House - https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54451470118/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163563437 )

אילון מאסק חוזר לתפקיד רשמי בממשל האמריקני: שר ההגנה פיט הגסת' מינה אותו לאחד משלושת המנהלים המשותפים של ״פרויקט מרידיאן״, יוזמה חדשה של הפנטגון שנועדה לבחון כיצד ייראו המלחמות של העתיד ואילו טכנולוגיות וכלי נשק יידרשו לצבא האמריקני.