בשירות הצבא האמריקני: אילון מאסק מצטרף לשורות הפנטגון

אילון מאסק חוזר לתפקיד רשמי בממשל האמריקני: שר ההגנה פיט הגסת' מינה אותו לאחד משלושת המנהלים המשותפים של ״פרויקט מרידיאן״, יוזמה חדשה של הפנטגון שנועדה לבחון כיצד ייראו המלחמות של העתיד ואילו טכנולוגיות וכלי נשק יידרשו לצבא האמריקני.
לצד מאסק יעמדו בראש הפרויקט מייסד חברת אנדוריל פאלמר לאקי ויו״ר בית הנבחרים לשעבר ניוט גינגריץ'.
הפרויקט צפוי לבחון טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ויכולות מתקדמות נוספות, ולגבש המלצות לפיתוח והצטיידות של הצבא.
לפי הפנטגון, הדוח הסופי צפוי להיות מוגש עד 28 בינואר 2027, כאשר לצד גרסה שתפורסם לציבור יוכן גם נספח מסווג.
הגסת' אמר כי מדובר במאמץ לגייס את ״המוחות הטובים ביותר באמריקה״ כדי לבחון את שדה הקרב העתידי. מאסק, שחברותיו SpaceX ו־xAI כבר עובדות עם משרד ההגנה האמריקני, חוזר בכך לעבודה רשמית עם הממשל לאחר שעזב את DOGE ב־2025.
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