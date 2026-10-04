 דלג לתוכן הראשי
חוזר לממשל

בשירות הצבא האמריקני: אילון מאסק מצטרף לשורות הפנטגון

אילון מאסק מונה להוביל לצד בכירים נוספים פרויקט חדש של הפנטגון, שנועד לבחון את טכנולוגיות המלחמה העתידיות ולגבש המלצות לצבא האמריקני

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מאסק (צילום: By The White House - https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54451470118/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163563437)

אילון מאסק חוזר לתפקיד רשמי בממשל האמריקני: שר ההגנה פיט הגסת' מינה אותו לאחד משלושת המנהלים המשותפים של ״פרויקט מרידיאן״, יוזמה חדשה של הפנטגון שנועדה לבחון כיצד ייראו המלחמות של העתיד ואילו טכנולוגיות וכלי נשק יידרשו לצבא האמריקני.

לצד מאסק יעמדו בראש הפרויקט מייסד חברת אנדוריל פאלמר לאקי ויו״ר בית הנבחרים לשעבר ניוט גינגריץ'.

הפרויקט צפוי לבחון טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ויכולות מתקדמות נוספות, ולגבש המלצות לפיתוח והצטיידות של הצבא.

לפי הפנטגון, הדוח הסופי צפוי להיות מוגש עד 28 בינואר 2027, כאשר לצד גרסה שתפורסם לציבור יוכן גם נספח מסווג.

הגסת' אמר כי מדובר במאמץ לגייס את ״המוחות הטובים ביותר באמריקה״ כדי לבחון את שדה הקרב העתידי. מאסק, שחברותיו SpaceX ו־xAI כבר עובדות עם משרד ההגנה האמריקני, חוזר בכך לעבודה רשמית עם הממשל לאחר שעזב את DOGE ב־2025.
דונלד טראמפטכנולוגיהאילון מאסקהפנטגוןפיט הגסת'

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר