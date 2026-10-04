ברחבת בית מדרשו של הגאון רבי משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה, בתל אביב, נחגג אמש בצאת החג מעמד ההקפות שניות בהשתתפות המונים, שבאו לשמוח בשמחת התורה ולהתברך מפיו.

למעמד ההמוני הגיעו לצד ההמונים אישי ציבור נכבדים, ובראשם מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב אייל יוסף ויו"ר המועצה הדתית רמת השרון, רבי שלמה זעפרני. במהלך ההקפות, הרנין את הלבבות הפייטן יהודה ועקנין, שביצע את השיר המיוחד "ישמח משה" לכבודו של זקן מועצת חכמי התורה.

שיא ההתרגשות נרשם בשיאן של ההקפות השניות, כאשר צדה עינו של זקן המועצת בנכה המרותק לכסא גלגלים שישב בירכתי בית המדרש ולא יכול היה להשתתף בריקודים.

לעיני הקהל הנדהם והנפעם, קם הגאון רבי משה מאיה ממקומו, ניגש אל היהודי המרותק, והכניס אותו בכבוד ובמאור פנים אל תוך מעגל הרוקדים יחד עמו. רגע אציל ומפעים זה, המלמד על ענוותנותו העצומה של גדול הדור בצד גדלותו בתורה, הותיר חותם עמוק בליבם של הנוכחים.