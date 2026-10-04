 דלג לתוכן הראשי
אשרי העם שככה לו

במקום גדולתו ענוותנותו; זקן המועצת הגר"מ מאיה הכניס את הנכה למעגל הריקודים

צפו בתיעוד מרגעי הוד בבית מדרשו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה | המונים חגגו בהקפות שניות בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, והרגע המרטיט שבו זקן המועצת הכניס נכה אל מעגל הריקודים (חרדים)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הקפות שניות אצל הגר"מ מאיה
הקפות שניות אצל הגר"מ מאיה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ברחבת בית מדרשו של הגאון רבי משה מאיה, זקן מועצת חכמי התורה, בתל אביב, נחגג אמש בצאת החג מעמד ההקפות שניות בהשתתפות המונים, שבאו לשמוח בשמחת התורה ולהתברך מפיו.

למעמד ההמוני הגיעו לצד ההמונים אישי ציבור נכבדים, ובראשם מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב אייל יוסף ויו"ר המועצה הדתית רמת השרון, רבי שלמה זעפרני. במהלך ההקפות, הרנין את הלבבות הפייטן יהודה ועקנין, שביצע את השיר המיוחד "ישמח משה" לכבודו של זקן מועצת חכמי התורה.

שיא ההתרגשות נרשם בשיאן של ההקפות השניות, כאשר צדה עינו של זקן המועצת בנכה המרותק לכסא גלגלים שישב בירכתי בית המדרש ולא יכול היה להשתתף בריקודים.

לעיני הקהל הנדהם והנפעם, קם הגאון רבי משה מאיה ממקומו, ניגש אל היהודי המרותק, והכניס אותו בכבוד ובמאור פנים אל תוך מעגל הרוקדים יחד עמו. רגע אציל ומפעים זה, המלמד על ענוותנותו העצומה של גדול הדור בצד גדלותו בתורה, הותיר חותם עמוק בליבם של הנוכחים.

הקפות שניות אצל הגר"מ מאיה (צילום: באדיבות המצלם)
הקפות שניות אצל הגר"מ מאיה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הקפות שניותהרב משה מאיהרגע של ענווה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מרן הרב מאיה הוא גדול הדור בעוונה לצד גדלותו בתורה
והאיש משה עניו מאוד

עוד בחדשות חרדים

בשורה קשה מנשוא

||
2

תיעוד מקיף

||
2

עם סטנדרים באוויר

|

האזינו

|

"אל תמהרו לזרוק לפח"

||
1

עולם החזנות באבל

||
8

שישו ושמחו | "אושפיזין עילאין"

||
1

יוסי אליטוב מגיש:

|

סֵדֶר הֲלָכָה

|

דקה מבית ההוראה

|

צפו בתיעוד

||
1

בליל הושענא רבה

||
2

מַלְכוּת דָּוִד וּשְׁלֹמֹה |

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר